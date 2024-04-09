¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥ê¥¢¥ë¥Þ¥Ã¥³¥¤EX¡×¤Ë¡ÖSAND LAND¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª 3¿Í¤¬Àï¼Ö¤Ç¹ÓÌî¤ò¶î¤±¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ©ÂÎ²½!!
¡Ö¥á¥¬¥È¥ì¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¡Ý¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤»ÙÅ¹¡Ý¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥ê¥¢¥ë¥Þ¥Ã¥³¥¤EX SAND LAND ¥µ¥ó¥É¥é¥ó¥É¹ñ²¦·³Àï¼ÖÂâ104¹æ¼Ö¡×¤ÎÍ½Ìó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥¬¥È¥ì¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¡Ý¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤»ÙÅ¹¡Ý¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥ê¥¢¥ë¥Þ¥Ã¥³¥¤EX SAND LAND ¥µ¥ó¥É¥é¥ó¥É¹ñ²¦·³Àï¼ÖÂâ104¹æ¼Ö¡×(30,800±ß ÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ºîÃæ¤äÈâ³¨¤Ê¤É¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥ê¥¢¥ë¥Þ¥Ã¥³¥¤EX¡×¤ËSAND LAND¡Ê¥µ¥ó¥É¥é¥ó¥É¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ù¥ë¥¼¥Ö¥Ö¡¢¥·¡¼¥Õ¡¢¥é¥ª¤Î3¿Í¤¬Àï¼Ö¤Ç¹ÓÌî¤ò¶î¤±¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁ´¹âÌó150Ð¤ÎÂç·¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÊÂæºÂ¹þ¤ß¡Ë¤È¤·¤ÆÎ©ÂÎ²½¡£
Àï¼Ö¤ÏÃòÂ¤¤äÍÏÀÜ¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀïÆ®¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤ä»¬¡¢¥Ü¥ë¥È¤Î·Á¾õ¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë»ê¤ëÂ¤·Á¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¦ÉÊ¤ÎÇÛÁ÷¤Ï2024Ç¯11·î¤ÎÍ½Äê¡£½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ½Ìó¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢£¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥ê¥¢¥ë¥Þ¥Ã¥³¥¤EX SAND LAND ¥µ¥ó¥É¥é¥ó¥É¹ñ²¦·³Àï¼ÖÂâ104¹æ¼Ö
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§30,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¤ªÆÏ¤±Æü¡§2024Ç¯11·îÈ¯Á÷Í½Äê
¸¶·¿¡§POLY-TOYS/ºÌ¿§¡§¸þ»³¸ý¹§
¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡¦ºÌ¿§ºÑ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ä£±
¡ã¾¦ÉÊÁÇºà¡ä
PVC¡¢ABS
¡ãÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡ä
15ºÍ°Ê¾å
¡ã¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡ä
Á´¹âÌó150mm
¡ãÃíÊ¸¼õÉÕ¿ô¡ä
°ì¿Í3¸Ä¤Þ¤Ç
¢¨ÃíÊ¸1²ó¤Ë¤Ä¤¡¢1¸Ä¹ØÆþ²Ä¡£3¸Ä¹ØÆþ»þ¤Ï3²óÊ¬¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¡£
¡ãºîÉÊÌ¾¡ä
SAND LAND
¡ãÈ¯Çä¸µ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹
¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¡£
¢¨½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢¨¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
(C)¥Ð¡¼¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡(C)SAND LANDÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
>> ¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥ê¥¢¥ë¥Þ¥Ã¥³¥¤EX¡×¤Ë¡ÖSAND LAND¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª 3¿Í¤¬Àï¼Ö¤Ç¹ÓÌî¤ò¶î¤±¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ©ÂÎ²½!! ¤Î¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é