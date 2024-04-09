アシアナ航空は、日本路線で5月に増便する。

増便するのは、大阪/関西・福岡・沖縄/那覇〜ソウル/仁川線の3路線。

大阪/関西〜ソウル/仁川線は5月1日から26日にかけて週5往復と5月3日・6日、福岡〜ソウル/仁川線は4往復、沖縄/那覇〜ソウル/仁川線は5月8日から25日にかけて週3往復を増便する。

■ダイヤ

OZ117 大阪/関西（12：40）〜ソウル/仁川（14：45）／火・水・木・金・日（5月1日〜7日）、月・水・金・土・日（5月8日〜26日）

OZ1173 大阪/関西（14：00）〜ソウル/仁川（16：00）／5月3日・6日

OZ118 ソウル/仁川（09：20）〜大阪/関西（11：20）／火・水・木・金・日（5月1日〜7日）、月・水・金・土・日（5月8日〜26日）

OZ1183 ソウル/仁川（10：30）〜大阪/関西（12：30）／5月3日・6日

OZ1313 福岡（17：20）〜ソウル/仁川（18：50）／5月6日・12日・19日・26日

OZ1323 ソウル/仁川（14：20）〜福岡（15：50）／5月6日・12日・19日・26日

OZ1713 沖縄/那覇（15：55）〜ソウル/仁川（18：35）／月・水・土（5月8日〜25日）

OZ1723 ソウル/仁川（12：40）〜沖縄/那覇（14：55）／月・水・土（5月8日〜25日）