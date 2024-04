◆DXTEEN初アルバム発売決定

【モデルプレス=2024/04/09】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN(ディエックスティーン)の初アルバム『Quest』(読み:クエスト)が、7月17日に発売されることが決定した。2023年5月のデビューから、ついに1周年を迎え、今勢いに乗るDXTEENの記念すべき1STアルバム『Quest』。今作のキャッチコピーは、“I’ll Grow Up.〜大人になる僕たちへ〜”。卒業を迎えそれぞれの道に進む6人のこれから始まる冒険の旅。どんな出会いが待ち受けるんだろうとワクワク高鳴る胸の鼓動に身を任せ飛び出した少年たち。「この先何があっても僕たちはずっと友達」そう誓った6人の、まるでゲームのような新しいチャプターのスタートを告げる作品に。

◆DXTEEN「Quest」

収録曲「Dance On Open World」をはじめとする新曲6曲にそれぞれゲームの世界で繰り広げられる出会いや挑戦が描かれている。彼らが歩んできたストーリーになぞったトラックリストで構成された全11曲を収録。また、新曲「Good Luck」は、Da-iCEのボーカル花村想太が作詞作曲を手がけた楽曲。“仲間と協力プレイでどんな難関も一緒に乗り越えられる”という思いが込められたQuestソングに仕上がっている。さらに、初回限定盤にのみ特別に収録されているボーナストラックも。商品形態は、全3形態(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤)で、【初回限定盤A、B】にはDVDが同梱されており、3形態全てに初回プレス限定封入特典がある。(modelpress編集部)【初回限定盤A(CD+DVD)】・CD1.Brand New Day2.Next3.First Flight4.Good Luck5.Dance On Open World6.DRAW+ing7. モグモグ(Yum Yum)8.Switch9.DREAMLIKE10.Stars11.Snowin’ Bonus Track. Always・DVD内容未定<初回プレス限定封入特典>1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.ディエクカード1枚(全30種類の中から1枚をランダム封入)3.プリントシール1枚(初回限定盤Aver. 2種類の中から1枚をランダム封入)【初回限定盤B(CD+DVD)】・CD1.Brand New Day2.Next3.First Flight4.Good Luck5.Dance On Open World6.DRAW+ing7. モグモグ(Yum Yum)8.Switch9.DREAMLIKE10.Stars11.Snowin’ Bonus Track. Always・DVD内容未定<初回プレス限定封入特典>1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.ディエクカード1枚(全30種類の中から1枚をランダム封入)3.プリントシール1枚(初回限定盤Bver. 2種類の中から1枚をランダム封入)【通常盤(CD ONLY)】・CD1.Brand New Day2.Next3.First Flight4.Good Luck5.Dance On Open World6.DRAW+ing7. モグモグ(Yum Yum)8.Switch9.DREAMLIKE10.Stars11.Snowin’ Bonus Track. Always<初回プレス限定封入特典>1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.ディエクカード1枚(全30種類の中から1枚をランダム封入)3.セルカトレカ1枚(通常盤ver. 12種類の中から1枚をランダム封入)【Not Sponsored 記事】