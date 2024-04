BECKが、4月6日にEX THEATER ROPPONGIにて来日公演を開催した。内容は東京では初のアコースティック・ソロ・ライブ。Corneliusの小山田圭吾は、自身のInstagramにて楽屋でBECKと肩を組む写真を投稿している。

小山田が「30 years since we met!?」(出会って30年!?)と綴っているように、ふたりの出会いは、1994年のBECKの初来日の際から。お互いにライブを観に行く仲であり、一緒にショッピングに行ったり、プリクラを撮ったこともあると過去のインタビューで語っている(※1)。2016年8月にロサンゼルスで行われたCorneliusの公演にBECKが飛び入り参加してテルミンを演奏したことがあり、2017年10月に日本武道館で開催されたBECKの来日公演にはスペシャルゲストとしてCorneliusが出演していた。

BECKは桜の花が生けられたステージでのライブ写真をポスト。「thank you for the big welcome and Sakura vibes. Till next time….」(歓迎と桜のムードをありがとう。また今度)と約束している。

