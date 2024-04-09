オトナ女子旅in 千葉・佐原

＜VTR出演者＞
いとうあさこ、大久保佳代子

＜紹介したお店・施設など＞※撮影時の価格
★川の駅・道の駅 水の郷さわら
・ホタテおにぎり　１５０円
・お赤飯　１４０円
・カレーピラフ　１４０円
・豆ごはん　１４０円
・高菜おにぎり　１４０円
・肉巻きおにぎり　２５０円
・ドライいちじく　６００円
・甘熟いちじくジャム　６００円
・平川家のやみつきネギだれ　２４０円

★フリーマーケット毎週日曜開催
・多肉植物　４００円
・さっぱ舟　大人片道８００円（１日５便）

■麻生屋　本店
・うなぎ白樺丼（上・一尾）３４００円

■いかだ焼き本舗　正上
・あさり串　　２７０円
・やき蛤　　　２７０円
・いかだ焼き　２７０円
・あさりめし　１０００円
・やき蛤弁当　１３００円

★小野川
★樋橋

■佐原商家町ホテル　NIPPONIA
■水郷佐原山車会館
　入館料 大人400円

一番探しツアー in新大久保

街の“一番”探すンデス！〜新大久保編〜
俳優の伊藤歩さんと新大久保で１番探し！
古くから愛されている店舗の愛され続ける理由とは・・・?
地元の人から愛される店舗にはどんな魅力が・・・?
など、人気の店舗を徹底リサーチする企画！

＜VTR出演者＞
佐藤栞里、チョコレートプラネット

＜ゲスト＞
伊藤歩

＜紹介したお店・施設＞
★人生酒場　新大久保本店
・キムチチーズチヂミ　１６０６円
・爆弾チーズ人生チヂミ　２２００円

★ブルマックヨルサム
・チーズダッカルビ　２９８０円

★トルドロ
・煙突パン シナモン ７８０円

★THE COOKIE ５９４
・ニューヨークロール　ヌテラ　６３０円
・ニューヨークロール　ストロベリーミルク　６５０円

★OKUDO
・ソボロパン　くるみあん　４５０円
・ソボロパン　ブラックココアチーズ　５００円
・ソボロパン　ブラックココア　キャラメル生クリーム　５５０円
・ソボロパン　ブラックココア　コーンチーズ　５５０円

★パン工房　ふるかわ
・そぼろパン

★わら火
・厚切り極上サムギョプサル　１８４８円

★マッコリの物語
・エビロールサムギョプサルセット　１２８０円

★111 CHURROS
・チュロス＋チョコソース　８００円

★金豚釜蓋サムギョプサル
・（ランチ）３種類の肉＋チゲ＋チャーハン 1980円
・骨つきサムギョプサル　１８１５円
・オギョプサル　１５９５円
・プデチゲ　１６５０円
・〆チャーハン　５５０円（セットのみ）

★Uncle Joe
・フルール飴　５００円

★本粥&ビビンバcafe
・キムチとタコのおかゆ　１２６５円
・あずきのおかゆ　１２１０円
・カプサアオノリとカキ粥　１８７０円
・アワビのおかゆ　１４８５円

★韓国コンビニK-FOODS
・ミニ薬菓　１６０円
・キムチチーズキンパ　７００円
・太陽いっぱいとうもろこしバー　２１１円
・粟麹仕立てのイカの塩辛　１０５８円
・ゴマ油　９７０円
・韓国式食器お茶碗　７１５円
・タラチャンジャ　５２４円
・タコチャンジャ　５９２円
・えんがわチャンジャ　５２３円
・ジョンノホットク　はちみつ味　６８９円

★ジョンノ屋台村
・はちみつホットク　３００円

★テジョンデ
・サンナッチ　２６１８円
・平目（中）　４３７８円
・プレミアムカンジャンケジャン　中サイズ　５４７８円
・卵黄混ぜライスセット　７４８円
・カンジャンケジャンビビンバGOLD　２３９８円