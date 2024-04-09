４月９日（火）のヒルナンデス！は…オトナ女子旅in 千葉・佐原＆一番探しツアー in新大久保
オトナ女子旅in 千葉・佐原
＜VTR出演者＞
いとうあさこ、大久保佳代子
＜紹介したお店・施設など＞※撮影時の価格
★川の駅・道の駅 水の郷さわら
・ホタテおにぎり １５０円
・お赤飯 １４０円
・カレーピラフ １４０円
・豆ごはん １４０円
・高菜おにぎり １４０円
・肉巻きおにぎり ２５０円
・ドライいちじく ６００円
・甘熟いちじくジャム ６００円
・平川家のやみつきネギだれ ２４０円
★フリーマーケット毎週日曜開催
・多肉植物 ４００円
・さっぱ舟 大人片道８００円（１日５便）
・うなぎ白樺丼（上・一尾）３４００円
■いかだ焼き本舗 正上
・あさり串 ２７０円
・やき蛤 ２７０円
・いかだ焼き ２７０円
・あさりめし １０００円
・やき蛤弁当 １３００円
★小野川
★樋橋
■佐原商家町ホテル NIPPONIA
■水郷佐原山車会館
入館料 大人400円
一番探しツアー in新大久保
街の“一番”探すンデス！〜新大久保編〜
俳優の伊藤歩さんと新大久保で１番探し！
古くから愛されている店舗の愛され続ける理由とは・・・?
地元の人から愛される店舗にはどんな魅力が・・・?
など、人気の店舗を徹底リサーチする企画！
＜VTR出演者＞
佐藤栞里、チョコレートプラネット
＜ゲスト＞
伊藤歩
＜紹介したお店・施設＞
★人生酒場 新大久保本店
・キムチチーズチヂミ １６０６円
・爆弾チーズ人生チヂミ ２２００円
★ブルマックヨルサム
・チーズダッカルビ ２９８０円
★トルドロ
・煙突パン シナモン ７８０円
★THE COOKIE ５９４
・ニューヨークロール ヌテラ ６３０円
・ニューヨークロール ストロベリーミルク ６５０円
★OKUDO
・ソボロパン くるみあん ４５０円
・ソボロパン ブラックココアチーズ ５００円
・ソボロパン ブラックココア キャラメル生クリーム ５５０円
・ソボロパン ブラックココア コーンチーズ ５５０円
★パン工房 ふるかわ
・そぼろパン
★わら火
・厚切り極上サムギョプサル １８４８円
★マッコリの物語
・エビロールサムギョプサルセット １２８０円
★111 CHURROS
・チュロス＋チョコソース ８００円
★金豚釜蓋サムギョプサル
・（ランチ）３種類の肉＋チゲ＋チャーハン 1980円
・骨つきサムギョプサル １８１５円
・オギョプサル １５９５円
・プデチゲ １６５０円
・〆チャーハン ５５０円（セットのみ）
★Uncle Joe
・フルール飴 ５００円
★本粥&ビビンバcafe
・キムチとタコのおかゆ １２６５円
・あずきのおかゆ １２１０円
・カプサアオノリとカキ粥 １８７０円
・アワビのおかゆ １４８５円
★韓国コンビニK-FOODS
・ミニ薬菓 １６０円
・キムチチーズキンパ ７００円
・太陽いっぱいとうもろこしバー ２１１円
・粟麹仕立てのイカの塩辛 １０５８円
・ゴマ油 ９７０円
・韓国式食器お茶碗 ７１５円
・タラチャンジャ ５２４円
・タコチャンジャ ５９２円
・えんがわチャンジャ ５２３円
・ジョンノホットク はちみつ味 ６８９円
★ジョンノ屋台村
・はちみつホットク ３００円
★テジョンデ
・サンナッチ ２６１８円
・平目（中） ４３７８円
・プレミアムカンジャンケジャン 中サイズ ５４７８円
・卵黄混ぜライスセット ７４８円
・カンジャンケジャンビビンバGOLD ２３９８円