セガグループのセガ フェイブは、TVアニメ「響け!ユーフォニアム3」の放送開始を記念した、タイアップ特別企画を実施。

タイアップ企画の第一弾として、『セガ ラッキーくじオンライン「響け!ユーフォニアム3」』が2024年5月下旬より発売されるほか、2024年秋にはプライズグッズが登場します☆

セガ TVアニメ「響け!ユーフォニアム3」タイアップ企画

2015年のTVアニメ放送開始から高校吹奏楽部の青春を描いてきた『響け!ユーフォニアム』シリーズ。

待望の『響け!ユーフォニアム』TVシリーズ第3期が NHK Eテレにて毎週日曜午後5時より放送中!

総勢90名を超える北宇治高校吹奏楽部。

部長に就任した黄前久美子は、悲願の全国大会金賞に向けて、高校生活最後の部活動を駆け抜けます。

そんな「響け!ユーフォニアム3」の放送開始を記念して、タイアップ製品やサービスを展開する特別企画の実施が決定。

タイアップ企画の第一弾として、『セガ ラッキーくじオンライン「響け!ユーフォニアム3」』が2024年5月下旬に発売されます。

また、タイアップ企画としてプライズグッズも2024年秋頃に登場予定です。

セガ ラッキーくじオンライン「響け!ユーフォニアム3」

価格:1回770円(税込)+送料500円(税込・初回購入時のみ送料がかかります)

くじ販売期間:2024年5月下旬発売予定

賞品:

・A賞:クッション(全1種)

・B賞:A3タペストリー(全5種)

・C賞:ぬいぐるみマスコット(全3種)

・D賞:ハンドタオル(全7種)

・E賞:ふわふわバッジ(全12種)

・F賞:ステッカーセット(全10種)

・Wラッキー賞:A3タペストリー(全5種)

タイアップ企画の第一弾として、『セガ ラッキーくじオンライン「響け!ユーフォニアム3」』が2024年5月下旬に登場。

セガ ラッキーくじオンライン「響け!ユーフォニアム3」は、セガ限定の描き下ろしイラストのグッズが当たるオンラインくじです。

京都アニメーションが描き下ろしたマリンスタイルのイラストを使用したグッズが全6等級+Wラッキー賞で展開されます。

TVアニメ『響け!ユーフォニアム3』の放送を記念したラッキーくじやプライズグッズが続々登場。

2024年5月下旬から順次展開される、セガ TVアニメ「響け!ユーフォニアム3」タイアップ企画の紹介でした☆

©武田綾乃・宝島社/『響け!』製作委員会2024

