テレビ朝日開局65周年を記念したグローバルミュージックフェスティバル＜The Performance＞が4月12日(金)から14日(日)の3日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催される。同フェスの14日(日)公演にて、Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗 × RIIZEによる一夜限りのコラボステージが行われることが発表となった。

◆＜The Performance＞ 画像

4月5日(金)からスタートした新音楽バラエティ番組『M:ZINE(エンジン)』には、4月のピックアップアーティストとしてRIIZE、『M:ZINE』編集部員としてMrs. GREEN APPLEの若井滉斗が出演している。同番組内でのRIIZEと若井滉斗によるコラボ企画の実現を機に、4月14日の＜The Performance＞でもコラボステージが決定したかたちだ。

14日公演のチケットは既に完売しているが、この貴重なコラボステージの模様は同日16時30分より『ABEMA SPECIAL 2』チャンネルと、『K World』チャンネルにて視聴することが可能となる。一夜限りのコラボステージをお見逃しなく。

■＜テレビ朝日開局65周年記念「The Performance」＞

4月12日(金)　神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
4月13日(土)　神奈川・Kアリーナ横浜
open14:00 / start15:30
4月14日(日)　神奈川・Kアリーナ横浜
open15:30 / start17:00
▼出演者 ※五十音順
4月12日(金)／13日(土)：Mrs. GREEN APPLE／NiziU
4月14日(日)：EVNNE／KEY(SHINee)／THE JET BOY BANGERZ／Da-iCE／TWS／FANTASTICS／THE BOYZ／RIIZE
主催：テレビ朝日／テレビ朝日ミュージック
制作：テレビ朝日ミュージック
運営：ぴあ
協力：BREAK OUT／musicるTV
（問）0570-017-230



■テレビ朝日『M:ZINE(エンジン)』

放送日時：毎週金曜 深夜1:30〜1:50
放送局：テレビ朝日 ※関東ローカル
▼ABEMA
放送日時：4月14日(日)16時30分〜22時
放送チャンネル：ABEMA SPECIAL 2チャンネル、K Worldチャンネル
●ABEMA SPECIAL 2チャンネル放送URL
https://abema.tv/channels/special-plus/slots/DLSzAFQgwr78Jj
●K Worldチャンネル放送URL
https://abema.tv/channels/k-world/slots/DLSz8ipeDTGk8f
※『ABEMA SPECIAL 2』『K World』ともに同じ内容が生中継されます
※配信開始時間は変更になる場合がございます
※見逃し配信はございません

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