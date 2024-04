林部智史が、6年ぶりとなるカバーアルバム『カタリベ2』(読み:カタリベ ツー)」を6月5日にリリースすることが決定した。本作には、林部が生まれた1988年以降にリリースされた楽曲を全12曲収録。林部がアマチュア時代から聴き、歌い、影響を受けてきた、等身大の選曲で構成されている。8年前のデビュー時から現在に至るまで、ライブでは毎回カバーソングを多数披露しており、オリジナルソング同様カバーを大切に活動してきた林部。ファンからのカバーアルバムに対する評価も高く、2018年にリリースされ今なおロングセールスを続ける『カタリベ1』に続く本作にも期待が高まる。

2024年6月5日(水)リリースAVCD-63573 ¥3,400(税込)¥3,091(税抜)配信リンク:https://SatoshiHayashibe.lnk.to/kataribe2_CD【収録曲】SUMMER CANDLES(杏里 / 1988年)シングル・アゲイン(竹内まりや / 1989年)PIECE OF MY WISH(今井美樹 / 1991年)サンキュ.(DREAMS COME TRUE / 1995年)誰より好きなのに(古内東子 / 1996年)promise(広瀬香美 / 1997年)桜の雨、いつか(松たか子 / 2000年)I'm here saying nothing(矢井田瞳 / 2001年)ほんとはね。(より子。 / 2002年)名前のない空を見上げて(MISIA / 2004年)NAO(HY / 2006年)ハピネス(AI / 2011年)※( )内オリジナルアーティスト / 発表年※曲順未定、全12曲収録