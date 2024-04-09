DのASAGI、HIROKIが2デイズでライブ
3月7日、8日をもって無期限活動休止となったDのASAGI（Vo）、そしてHIROKI（Dr）から新たなニュースが届いた。
7月20日に誕生日を迎えるHIROKIの＜漢気(おとこぎ)祭り 2024＞が7月27日に開催。そして翌日7月28日にはコロナ禍中の2020年8月29日にリリースするも、配信での無観客公演のみで有観客公演は行われていなかった浅葱の単独公演＜アマビヱ＞が開催される。
そして浅葱としては、東名阪ツアーも予定されている。このツアーをサポートするミュージシャンは7月に続いてHIRO（G／La'cryma Christi）、TERU（G／Versailles, Jupiter）、燿（B／摩天楼オペラ）HIROKI（Dr／D）が担う。さらに、浅葱は今ツアーで新たな音源をリリースする予定であるという。
ライブ情報
Day1：HIROKI BIRTHDAY LIVE「漢気(おとこぎ)祭り 2024」
7月27日（土） 高田馬場CLUB PHASE
OPEN 17:30／START 18:00
先行物販／15:30〜（17:00終了予定）
・出演
Vo.ASAGI（D）
Gu.HIRO（La'cryma Christi）
Gu.TERU（Versailles / Jupiter）
Ba.亜季（Sadie / ナナ / BLUEVINE / AXESSORY）
Dr.HIROKI（D）
Day2：浅葱 単独公演「アマビヱ」
7月28日（日） 高田馬場CLUB PHASE
OPEN 17:00／START 17:30
先行物販／15:00〜（16:30終了予定）
・出演
Vo.浅葱
Support Musicians
Gu.HIRO（La'cryma Christi）
Gu.TERU（Versailles / Jupiter）
Ba.亜季（Sadie / ナナ / BLUEVINE / AXESSORY）
Dr.HIROKI（D）
※両日共、ASAGI、HIROKI終演後特典会有り
主催：GOD CHILD RECORDS
【2Days LIVE チケット各種】
▼ D FC先行Aチケット：￥7,700（税込・D代別）※お一人様3枚まで
受付URL：近日公開
受付期間：2024年6月1日(土)12:00〜2024年6月9日(日)23:59
※クレカ決済：2024年5月27日時点で D Official Fan Club 「 Ultimate lover 」に入会されている方対象(当日申込有効)
※郵便振替：2024年5月20日時点で D Official Fan Club 「 Ultimate lover 」に入会されている方対象(当日申込有効)
D FC会員新規受付中！
・FCご入会受付URL（Rosen Kranz-Shop-）
https://rosenkranz.shop-pro.jp/?pid=144018545
発券開始日：2024/07/06(土)10:00〜
決済方法：クレジットカード、セブン-イレブン、ファミリーマート
引取方法：cloak(セブン-イレブン、ファミリーマート)
枚数制限：お一人様3枚まで
▼ 一般Bチケット：￥7,700（税込・D代別）※お一人様4枚まで
一般チケット発売：2024/07/06(土)10:00〜
受付URL：近日公開
・オールスタンディング
・声出しOK、マスク自由
・入場順：D FC先行Aチケット→一般Bチケット
※未就学児(6歳未満)入場不可。
※小学生以上の方は1名様につき1枚のチケットが必要となります。
＜浅葱 東名阪単独公演 2024＞
8/10(土) 大阪MUSE
OPEN 17:30／START 18:00
8/24(土) 名古屋ell.FITS ALL
OPEN 17:30／START 18:00
8/29(木) 渋谷O-EAST（浅葱 生誕祭）
OPEN 18:00／START 18:30
・出演
Vo.浅葱
Support Musicians
Gu.HIRO（La'cryma Christi）
Gu.TERU（Versailles / Jupiter）
Ba.燿（摩天楼オペラ）
Dr.HIROKI（D）
※その他詳細近日発表
【浅葱 アウトストア】
8月11日(日) 大阪「MUSE BOX」
8月25日(日)名古屋「静かの海」
8月30日(金)東京「Studio Rosarium」
出演：浅葱 司会：大城