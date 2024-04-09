ライブ情報



＜GCR Presents 2Days Live＞Day1：HIROKI BIRTHDAY LIVE「漢気(おとこぎ)祭り 2024」7月27日（土） 高田馬場CLUB PHASEOPEN 17:30／START 18:00先行物販／15:30〜（17:00終了予定）・出演Vo.ASAGI（D）Gu.HIRO（La'cryma Christi）Gu.TERU（Versailles / Jupiter）Ba.亜季（Sadie / ナナ / BLUEVINE / AXESSORY）Dr.HIROKI（D）Day2：浅葱 単独公演「アマビヱ」7月28日（日） 高田馬場CLUB PHASEOPEN 17:00／START 17:30先行物販／15:00〜（16:30終了予定）・出演Vo.浅葱Support MusiciansGu.HIRO（La'cryma Christi）Gu.TERU（Versailles / Jupiter）Ba.亜季（Sadie / ナナ / BLUEVINE / AXESSORY）Dr.HIROKI（D）※両日共、ASAGI、HIROKI終演後特典会有り主催：GOD CHILD RECORDS【2Days LIVE チケット各種】▼ D FC先行Aチケット：￥7,700（税込・D代別）※お一人様3枚まで受付URL：近日公開受付期間：2024年6月1日(土)12:00〜2024年6月9日(日)23:59※クレカ決済：2024年5月27日時点で D Official Fan Club 「 Ultimate lover 」に入会されている方対象(当日申込有効)※郵便振替：2024年5月20日時点で D Official Fan Club 「 Ultimate lover 」に入会されている方対象(当日申込有効)D FC会員新規受付中！・FCご入会受付URL（Rosen Kranz-Shop-）https://rosenkranz.shop-pro.jp/?pid=144018545発券開始日：2024/07/06(土)10:00〜決済方法：クレジットカード、セブン-イレブン、ファミリーマート引取方法：cloak(セブン-イレブン、ファミリーマート)枚数制限：お一人様3枚まで▼ 一般Bチケット：￥7,700（税込・D代別）※お一人様4枚まで一般チケット発売：2024/07/06(土)10:00〜受付URL：近日公開・オールスタンディング・声出しOK、マスク自由・入場順：D FC先行Aチケット→一般Bチケット※未就学児(6歳未満)入場不可。※小学生以上の方は1名様につき1枚のチケットが必要となります。＜浅葱 東名阪単独公演 2024＞8/10(土) 大阪MUSEOPEN 17:30／START 18:008/24(土) 名古屋ell.FITS ALLOPEN 17:30／START 18:008/29(木) 渋谷O-EAST（浅葱 生誕祭）OPEN 18:00／START 18:30・出演Vo.浅葱Support MusiciansGu.HIRO（La'cryma Christi）Gu.TERU（Versailles / Jupiter）Ba.燿（摩天楼オペラ）Dr.HIROKI（D）※その他詳細近日発表【浅葱 アウトストア】8月11日(日) 大阪「MUSE BOX」8月25日(日)名古屋「静かの海」8月30日(金)東京「Studio Rosarium」出演：浅葱 司会：大城