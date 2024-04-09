集英社コミックスが50%オフ！ ebookjapanにて「春マン!! 2024」クーポンキャンペーン開催「ONE PIECE」や「SPY×FAMILY」、「怪獣８号」などが対象
【集英社×ebookjapan 春マン!! 2024 クーポンキャンペーン】
実施期間 第1弾：4月8日～4月11日23時59分
第2弾：4月15日～4月18日23時59分 第3弾：4月22日～4月25日23時59分
実施期間 第1弾：4月8日～4月11日23時59分
第2弾：4月15日～4月18日23時59分 第3弾：4月22日～4月25日23時59分
ebookjapanは、集英社の「春マン!! 2024」に合わせたクーポンキャンペーンを開催している。第1弾は4月11日23時59分まで。
本キャンペーンでは、マンガ「ONE PIECE」や「呪術廻戦」、「SPY×FAMILY」、「怪獣８号」、「【推しの子】」といったコミックスの電子書籍版を50%オフで購入できるクーポンを配布。5,400作品以上をお得に購入することができる。
第1弾は4月11日23時59分まで開催。その後、第2弾が4月15日より4月18日まで、第3弾が4月22日より4月25日まで開催予定となっている。
□「集英社×ebookjapan 春マン!! 2024」のキャンペーンページ