“韓国式の挨拶”をせず困難も経験したガールズグループEVERGLOW、初の日本コンサートが全席完売と発表

ガールズグループEVERGLOW(エバーグロー)が初の日本コンサートで、チケットを完売させた。

4月9日、所属事務所YUE HUAエンターテインメントが「“2024 EVERGLOW JAPAN CONCERT ALL MY GIRLS”の前売りチケットが全席完売を記録した」と発表した。

今回の公演は、EVERGLOWが初めて日本で開催するコンサートだ。彼女たちは4月29日に東京で、5月1日に大阪で現地のファンと会い、エネルギーあふれるステージを披露する計画だ。

期待大の日本コンサート

先立ってEVERGLOWは2023年、2回目のアメリカツアーである「2023 EVERGLOW US TOUR ALL MY GIRLS」を開催し、成功裏に終えた。

ニューヘイブンを皮切りにニューヨーク、アトランタ、ワシントンD.C.、セントピーターズバーグ、ルイビル、シカゴ、デンバー、サンフランシスコ、ロサンゼルスなど10都市を巡回し、グローバルな存在感を見せつけた。

約3年ぶりのアメリカツアーだったが、その間、EVERGLOWは中国出身メンバーであるイロンが“韓国式の挨拶”と関連した騒動で2022年1月から約11カ月にわたって活動を中断し、5人体制で活動する困難も経験している。

そんなEVERGLOWが初の日本コンサートを知らせ、熱い関心のなかで前売りチケットの全席完売としたことで、彼女たちにさらなる注目が集まっている。

(画像提供=YUE HUAエンターテインメント)「2024 EVERGLOW JAPAN CONCERT ALL MY GIRLS」

「2024 EVERGLOW JAPAN CONCERT ALL MY GIRLS」は、来る4月29日に東京のZepp DiverCityで、5月1日に大阪のZepp Nambaで開催される。