Mrs. GREEN APPLE若井滉斗＆RIIZE、テレ朝主催音楽イベント「The Performance」でコラボステージ決定
【モデルプレス＝2024/04/09】テレビ朝日の開局65周年を記念したグローバルミュージックフェスティバル『The Performance（ザ・パフォーマンス）』の4月14日の公演にて、若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）とボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の一夜限りのコラボレーションステージが決定した。
【写真】テレ朝主催音楽イベントに出演する豪華アーティスト
この度、4月5日から新しく始まった新音楽バラエティ番組『M:ZINE（エンジン）』に、4月のピックアップアーティストとしてRIIZE、そして、『M:ZINE』編集部員として若井が出演。同番組でRIIZEと若井によるコラボ企画の実現を機に、早くも14日の『The Performance』でも、コラボステージが決定。
14日の公演のチケットは既に完売しているため、この貴重なコラボステージの模様は、16時30分より「ABEMA SPECIAL 2」チャンネルと、「K World」チャンネルにて見ることができる。（modelpress編集部）
・公演名称：テレビ朝日開局65周年記念「The Performance」
・開催日時：2024年4月12日（金）・13日（土）・14日（日）
・開催場所：Kアリーナ横浜
・開場／開演：
4月12日（金）：17：30／19：00
4月13日（土）：14：00／15：30
4月14日（日）：15：30／17：00
・出演者：
4月12日（金）・13日（土）：Mrs. GREEN APPLE／NiziU
4月14日（日）：EVNNE／KEY（SHINee）／THE JET BOY BANGERZ／Da-iCE／TWS／FANTASTICS／THE BOYZ／RIIZE（五十音順）
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◆Mrs. GREEN APPLE若井滉斗＆RIIZE、コラボ決定
この度、4月5日から新しく始まった新音楽バラエティ番組『M:ZINE（エンジン）』に、4月のピックアップアーティストとしてRIIZE、そして、『M:ZINE』編集部員として若井が出演。同番組でRIIZEと若井によるコラボ企画の実現を機に、早くも14日の『The Performance』でも、コラボステージが決定。
◆「The Performance（ザ・パフォーマンス）」公演概要
・公演名称：テレビ朝日開局65周年記念「The Performance」
・開催日時：2024年4月12日（金）・13日（土）・14日（日）
・開催場所：Kアリーナ横浜
・開場／開演：
4月12日（金）：17：30／19：00
4月13日（土）：14：00／15：30
4月14日（日）：15：30／17：00
・出演者：
4月12日（金）・13日（土）：Mrs. GREEN APPLE／NiziU
4月14日（日）：EVNNE／KEY（SHINee）／THE JET BOY BANGERZ／Da-iCE／TWS／FANTASTICS／THE BOYZ／RIIZE（五十音順）
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