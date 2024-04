【「あみあみ」2024年3月フィギュア予約ランキング】4月9日 発表

大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」の、2024年3月のフィギュア予約ランキングを発表した。

今回公開されたのは、3月1日から3月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象としたもの。第1位に輝いたのは、1/4サイズのビッグスケールで立体化されたフィギュア「アズールレーン 樫野 湯上がりプレシュアタイム 1/4スケール 完成品フィギュア」。2位は「ウマ娘 プリティーダービー マチカネタンホイザ 1/7スケール 完成品フィギュア」、3位は「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーバロン バナナアームズ 『仮面ライダー鎧武』」がそれぞれランクインしている。また、第6位には「ブルーアーカイブ -Blue Archive- ユウカ ~会計の日常~ 1/7スケール 完成品フィギュア」も登場している。

フィギュア予約ランキング

第1位:「アズールレーン 樫野 湯上がりプレシュアタイム 1/4スケール 完成品フィギュア」

メーカー:ミメヨイ

原作名:「アズールレーン」

発売予定月:2025年2月

参考価格:通常版 38,280円/TF edition 34,980円

第2位:「ウマ娘 プリティーダービー マチカネタンホイザ 1/7スケール 完成品フィギュア」

メーカー:ファット・カンパニー

原作名:「ウマ娘 プリティーダービー」

発売予定月:2025年1月

参考価格:28,800円

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

第3位:「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーバロン バナナアームズ 『仮面ライダー鎧武』」

メーカー:BANDAI SPIRITS

原作名:「仮面ライダー鎧武/ガイム」

発売予定月:9月

参考価格:11,000円

第4位:「ライザのアトリエ2 ~失われた伝承と秘密の妖精~ ライザ&クラウディア チャイナドレスVer. 1/6スケール 完成品フィギュア」

メーカー:ファット・カンパニー

原作名:「ライザのアトリエ2 ~失われた伝承と秘密の妖精~」

発売予定月:2025年2月

参考価格:45,800円

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

第5位:「B-style 機動戦士ガンダムSEED ラクス・クライン 生足バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア」

メーカー:メガハウス

原作名:「機動戦士ガンダムSEED」

発売予定月:10月

参考価格:36,300円

【ピックアップ】第6位:「ブルーアーカイブ -Blue Archive- ユウカ ~会計の日常~ 1/7スケール 完成品フィギュア」

メーカー:グッドスマイルカンパニー

原作名:「ブルーアーカイブ」

発売予定月:2025年4月

参考価格:18,900円

7位~20位まで一覧

7位「ねんどろいど ホロライブプロダクション 沙花叉クロヱ」

8位「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダー鎧武 オレンジアームズ 『仮面ライダー鎧武』」

9位「ねんどろいど ホロライブプロダクション 博衣こより」

10位「figma ゼルダの伝説 リンク ティアーズ オブ ザ キングダムver.」

11位「るかっぷ 呪術廻戦 五条悟 スーツver. 完成品フィギュア」

12位「アイドルマスター シャイニーカラーズ [ミッドナイトモンスター] 黛冬優子 1/7スケール 完成品フィギュア」

13位「Fate/Grand Order ランサー/メリュジーヌ(第二再臨) 1/7スケール 完成品フィギュア」

14位「聖闘士聖衣神話EX タウラスアルデバラン〈リバイバル版〉 『聖闘士星矢』」

15位「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 焔 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア」

16位「Gift+ 崩壊:スターレイル 停雲 1/10スケール 完成品フィギュア」

17位「ワンパンマン 戦慄のタツマキ 1/7スケール 完成品フィギュア」

18位「POP UP PARADE ホロライブプロダクション さくらみこ 完成品フィギュア」

19位「S.H.Figuarts ウルトラの父 『ウルトラマンA』」

20位「るかっぷ 呪術廻戦 夏油傑 スーツver. 完成品フィギュア」

※2024年3月1日から3月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、自社独自の予約データ(予約数・金額など)を元にランキングを構成しています。

