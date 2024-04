ロッテから、TVアニメ『SPY×FAMILY』とコラボレーションした「母の日ガーナセレクションセットギフトBOX」が登場!

「SPY×FAMILY Ghana」のオリジナル描き下ろしデザインのクリアファイル3種がついた、2,000個限定のセットです。

ロッテ TVアニメ『SPY×FAMILY』母の日ガーナセレクションセットギフトBOX

発売日:2024年4月9日(火)

価格:3,200円(税込、送料込、クール手数料別)※5月4日〜12日にて着日の指定が可能です

内容量:12種14品、クリアファイル3種1セット

販売数:2,000セット限定

販売店舗:ロッテグループ公式オンラインモール

TVアニメ『SPY×FAMILY』のオリジナル描き下ろしクリアファイルがついた「母の日ガーナセレクションセットギフトBOX」が、ロッテグループ公式オンラインモール限定で登場。

ガーナの定番商品や新商品がたっぷり12種14品入ったチョコレート詰め合わせボックスです。

「母の日ガーナセレクションセットギフトBOX」には、「SPY×FAMILY Ghana」のオリジナル描き下ろしデザインのクリアファイル3種がおまけで付いています。

クリアファイルは、「アーニャ・フォージャー」と「ヨル・フォージャー」の心温まる場面を描いたデザイン。

母の日ギフトにもぴったりな、2,000セット限定のセットになっています☆

TVアニメ『SPY×FAMILY』の描き下ろしデザインクリアファイル3枚がセットになった、チョコレートの詰め合わせボックス。

ロッテのTVアニメ『SPY×FAMILY』母の日ガーナセレクションセットギフトBOXは、2024年4月9日(火)より2,000セット限定で発売です☆

※クリアファイルの画像はイメージです

©遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会.

