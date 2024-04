セガの人気ゲームをハリウッドが実写映画化した『ソニック・ザ・ムービー』シリーズ第3作『Sonic the Hedgehog 3(原題)』は、マーベルのクロスオーバー大作『アベンジャーズ』並の規模になるようだ。第3作にプロデューサーで続投するトビー・アッシャーが米に語っている。

プロットなどの詳細が明かされていない第3作についてアッシャーは、「シャドウが登場するし、自分たちがやりたいと思っている、もっとデカいことについても分かっていたし、映画『ソニック』シリーズは、『アベンジャーズ』レベルのイベントになるんじゃないかな。数多くの異なるキャラクターが登場する、壮大でエキサイティングな物語になるでしょう」と答え、かなりの規模で続編が展開されると示唆した。

アッシャーが、わざわざ「映画の『ソニック』フランチャイズ」と述べたのは、2024年初夏にParamount+でスピンオフドラマ「」が配信を控えているからだ。

2024年12月20日に米国公開予定の映画シリーズ第3作よりも先にデビューする「ナックルズ」は、映画2作目と3作目の間に起こる出来事を全6話で描くドラマシリーズ。ソニックのライバルであるナックルズ(イドリス・エルバ)と、ソニックの親友トムの同僚ウェイド・ウィップル(アダム・バリー)を中心にコメディタッチで進行する。

アッシャーは、『ソニック』シリーズの中で「ナックルズ」が一番面白いバージョンだと思うとコメント。スピンオフドラマがゲームに直結していて、映画シリーズ第3作ではビデオゲーム「ソニック3&ナックルズ」の大きなイースターエッグがあるのも気に入っていると付け加えた。

アッシャーは、「ナックルズ」と映画第3作のストーリーが繋がっているかについて明言はしていないが、同じ文脈で語っていたことを考えると、スピンオフドラマもチェックしておいたほうがよいかもしれない。

第3作には、俳優引退を匂わせていたジム・キャリーがドクター・ロボトニック役でカムバックし、トム役のジェームズ・マースデン、トムの妻マディ役でティカ・サンプター、エージェント・ストーン役でリー・マジドゥーも続投。アニメキャラクターは、ソニック役をベン・シュワルツ、ナックルス役をイドリス・エルバ、テイルス役をコリーン・オショーネシーが再演し、監督として前2作のジェフ・フォウラー、脚本でパット・ケイシー&ジョシュ・ミラーも復帰する。

新キャストとして、ドクター・ロボトニックの孫娘にあたるマリア・ロボトニック役で『シークレット・キングダム ピーターの奇妙な冒険』(2023)のアリーラ・ブラウン、「ジェシカ・ジョーンズ」(2015-2019)のクリステン・リッター、「暴走地区-ZOO-」(2015‐2017)のジェームズ・ウォークらが加わる。

映画『Sonic the Hedgehog 3(原題)』は2024年12月20日に米国公開予定。「ナックルズ」は、2024年初夏にParamount+にて配信予定。

