元交際相手への暴行・ハラスメント容疑で有罪判決を受けていた俳優のジョナサン・メジャースが2024年4月8日(現地時間)、判決日を迎えた。禁固刑は免れ、更生プログラムへの参加を命じられたと米が報じている。

ニューヨーク・マンハッタンの法廷に現在の恋人であるミーガン・グッドと現れたメジャースは、家族やサポーターらとハグや握手を交わし、弁護人のプリヤ・チャウダリーとセス・ザッカーマンに挟まれる形で着席。2023年の裁判を執り仕切ってきたマイケル・ガフィー判事はメジャースに対し、52週間に及ぶ家庭内暴力に関する更生プログラムへの参加を命令したという。

プログラムは現在メジャースが居住しているロサンゼルスで、原則対面で行われる。ほか、メジャースはメンタルヘルスに関するセラピーにも通い続け、進捗について報告する義務を負うことになるとのこと。また、原告であるグレイス・ジャバリへの接近を禁止する恒久的保護命令も言い渡された。この命令を違反した場合、メジャースは禁固刑に処される可能性があるという。

今回の判決で、メジャースは最大で一年間の禁固刑を言い渡される可能性があったが、これを免れた。この決断についてガフィー判事は、メジャースに前科がないことが判断の決め手となったと説明したという。判決に対し、メジャースはほとんど反応せず、その場での陳述も拒否したとのこと。

一方、原告のグレイス・ジャバリは、ガフィー判事による判決前の陳述でメジャースを強く非難。行いに対して「悪びれていない上に責任を受け入れていない」とした上で、「彼はまた同じことを行うでしょう。別の女性を傷つけることになります。彼は自分を法の上の存在だと思っています。私にはキャリア、人生、身体がありました。その全てを彼は傷つけた」と話したという。「彼が危険な存在でなくなるまで、私が休まることはありません。彼は、罪を認めること、責任を取ることを拒みました。周りにいる人にとって、彼は危険な存在であり続ける。私は彼の怒りを見ましたし、彼はそれをコントロールできないのです」。

2023年3月、メジャースは交際相手だったジャバリに対する絞首、暴行、ハラスメントの容疑でニューヨーク市警に逮捕された。裁判に向けてはメディアを巻き込んでの駆け引きが展開されたが、メジャース側の求めていた起訴取り下げは棄却され、公判に突入。12月に有罪判決が言い渡されていた。

これを受け、メジャースと仕事を共にしていたマーベル・スタジオは役としての解雇を決定。ほか、マネジメント会社との契約解除や主演作の公開白紙など、俳優としてのキャリアに大きな影響が生じることとなった。

裁判後、メジャースはディズニー系列の放送局ABC Newsの情報番組に出演し、「全てが消え去ってしまったようなもの」と心境を。その後は、恋人のミーガン・グッドと共に公の場に姿を見せ、明るく振る舞う姿も見せていた。

メジャースのテレビ出演後となる2024年3月中旬には、ジャバリがメジャースに対し、名誉毀損や精神的苦痛などの被害を訴えてニューヨークの裁判所に新たに訴状を提出。告訴の決断は、テレビ出演の場でメジャースが「女性に手をあげたことは一度もない」と発言したことに起因するという。本件をめぐっては、その後の進捗は明らかになっていない。

なおチャウダリー弁護士によれば、メジャースは今後の俳優活動について「楽観的な」姿勢を見せているとのこと。活動再開も「間もなく」であると予告したという。

