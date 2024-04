俳優と熱愛も2週間で“スピード破局”した女優ハン・ソヒ、待望の映画デビュー作が韓国公開決定

俳優との“スピード破局”を経験した女優ハン・ソヒのスクリーンデビュー作が韓国封切りを確定させた。

【写真】ハン・ソヒがスピード破局…“14日間”に何が?

配給会社PANシネマ(株)は4月9日、「映画『大雪』(原題、Heavy Snow)が様々な映画祭に招待され世界的な関心を受けているなかで、下半期の国内封切りを確定させた」と明らかにした。

映画『大雪』は、江陵(カンルン)の芸術高等学校で出会った子役出身のスター、ソリ(演者ハン・ソヒ)と、女優志望生のスアン(演者ハン・ヘイン)が友情と愛の間の関係を築き、頼り、別れ、再びお互いを探しに出る物語を描いた作品だ。

2023年に全州(チョンジュ)国際映画祭の韓国競争セクションに選ばれ、1分で全席売り切れを記録した『大雪』は、ロンドンLGBTQIA+映画祭やハンブルク映画祭などに公式招待され、海外で関心を集めた。

(写真提供=PANシネマ)映画『大雪』

主演を務めた女優ハン・ヘインは、『私の血まみれの恋人』『月が沈む夜』『アワー・ミッドナイト』『夜の扉が開かれる』(いずれも原題)などで大きな響きと深みのある演技を披露し、「独立映画界の宝石」と評価される俳優だ。

『大雪』では、大雪のように襲ってきたソリとの縁に混乱を感じ、未来が不確実な女優志望生スアンを演じる。

『大雪』を通じてスクリーンデビューをするハン・ソヒは、冬のように冷たい人生に温もりを吹き込んでくれたスアンに特別な感情を感じる子役出身のソリを演じ、新しい姿を見せる展望だ。

(写真提供=PANシネマ)映画『大雪』

映画『大雪』は2024年下半期に韓国で公開される予定だ。

なおハン・ソヒは3月30日、俳優リュ・ジュンヨルとの破局を発表。わずか2週間の熱愛で波紋が広がった。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。