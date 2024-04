5月にデビュー1周年を迎える6人組ボーイズグループ・DXTEEN(ディエックスティーン)が、7月17日に初アルバム『Quest』(クエスト)を発売することが決定した。1月末にリリースした3rdシングル「Snowin’」でオリコン週間シングルランキング初の1位を獲得し、勢いに乗るDXTEENの1stアルバム『Quest』のキャッチコピーは、「I’ll Grow Up. ~大人になる僕たちへ〜」。

まるでゲームのような新しいチャプターのスタートを告げる今作は、それぞれの道に進む6人のこれから始まる冒険の旅を描き、「この先何があっても僕たちはずっと友達」と誓いあう。収録曲11曲のうち、新曲は「Dance On Open World」をはじめとする6曲。それぞれゲームの世界で繰り広げられる出会いや挑戦が描かれる。「Good Luck」はDa-iCEのボーカル・花村想太が作詞作曲を手がけた新曲。「仲間と協力プレイでどんな難関も一緒に乗り越えられる」との思いが込められたQuestソングとなっている。今作は初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3形態。初回限定盤にのみボーナストラック「Always」が特別に収録される。■DXTEEN 1stアルバム『Quest』収録曲01. Brand New Day02. Next03. First Flight04. Good Luck05. Dance On Open World06. DRAW+ing07. モグモグ(Yum Yum)08. Switch09. DREAMLIKE10. Stars11. Snowin’【Bonus Track】Always