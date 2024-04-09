＜PURE ROCK JAPAN LIVE＞25周年を記念して、GALNERYUS、摩天楼オペラ、SEX MACHINEGUNS、LIV MOONが競演
ライヴイベント＜PURE ROCK JAPAN LIVE 2024 〜25th Anniversary〜＞が6月15日、川崎CLUB CITTA'にて開催されることが発表となった。GALNERYUS、摩天楼オペラ、SEX MACHINEGUNS、LIV MOONといった国内メタルシーンの精鋭が集結。＜PURE ROCK JAPAN LIVE＞の25周年を祝う。
◆＜PURE ROCK JAPAN LIVE＞ 画像
ハード＆ヘヴィな音楽性を持つ国内アーティストを支援する目的で、1999年からスタートしたライヴイベントが＜PURE ROCK JAPAN LIVE＞だ。テーマは出演者の“熱さ漲る対決姿勢”。ワンマンライヴとは異なり、出演者各々が切磋琢磨することで生まれる緊張感、そしてオーディエンスの一体が、より情熱的な空間を作り上げてきた。
▲GALNERYUS
▲摩天楼オペラ
▲SEX MACHINEGUNS
▲LIV MOON
■＜PURE ROCK JAPAN LIVE 2024 〜25th Anniversary〜＞
open16:00 / start17:00
▼出演 ※順不同
GALNERYUS、摩天楼オペラ、SEX MACHINEGUNS、LIV MOON
▼チケット(前売り)
1階：5500円(オールスタンディング)
2階：7500円(指定席)
※共にドリンク代(600円)別
※2階指定席は着席での観覧
※未就学児の入場不可
【オフィシャル先行受付(抽選)】
受付期間：4月10日(水)10:00〜4月29日(月)23:59
https://w.pia.jp/t/purerock2024/
【一般発売(先着順)】
受付開始：5月11日(土)10:00〜
・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/purerock2024/ (Pコード：265-836)
・ローソンチケット https://l-tike.com/purerock/ (Lコード：75387)
・イープラス https://eplus.jp/prjl2024/
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