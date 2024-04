韓国の4人組ガールズグループaespaの初のワールドツアー「aespa LIVE TOUR 2023 ‘SYNK:HYPER LINE’」の最終章を飾るステージを映画化した『aespa: WORLD TOUR in cinemas』(4月10日公開)より、予告映像、舞台裏インタビュー時の場面写真、セットリストが解禁された。本作は、aespaが2023年に全世界21都市で行った初のワールドツアー「aespa LIVE TOUR 2023‘SYNK:HYPER LINE’」の最終章を飾った、英国ロンドンの世界的に有名な会場であるO2アリーナでの熱狂的な公演の様子を中心に収めたもの。舞台裏インタビューや、「Black Mamba」、「Next Level」、「Savage」などのヒット曲、 MY(aespaのファンダムネーム)が熱狂した「Illusion」、「Salty & Sweet」、そしてメンバー4人それぞれの未公開ソロステージを含む多くの曲を収録している。

予告映像は、デビュー曲「Black Mamba」とともに、ロンドンのO2アリーナでのライブの様子と、各メンバーのワールドツアー舞台裏インタビューを収録。迫力あるステージに盛り上がる観客たち。そしてメンバーが、デビューから初のワールドツアー「aespa LIVE TOUR 2023‘SYNK:HYPER LINE’」までを振り返り、「みなさんと私たちは繋がってるんだなと」「みなさんは私たちの頼れる存在です」「感動して涙が出ました」「心から感謝してます」と、大切なMYへの想いをあふれさせる姿などが映し出されている。舞台裏インタビュー時の場面写真は、KARINA、GISELLE、WINTER、NINGNINGのメンバー4人をそれぞれを捉えたものとなっている。さらに上映される楽曲のセットリストも解禁され、aespaのデビュー曲「Black Mamba」や3rdシングル「Next Level」だけでなく、それぞれのソロパートも収録されている。14台のシネマティックカメラで克明に捉えた本作。通常スクリーンのほか、圧倒的な臨場感を体験できるScreenX、4DX、4DXScreenでも堪能したい。『aespa: WORLD TOUR in cinemas』は、4月10日より全国公開。セットリストは以下の通り。<『aespa: WORLD TOUR in cinemas』セットリスト>■セットリスト・Girls・aenergy・I’ll Make You Cry・Dreams Come True・Thirsty・Illusion・Menagerie・Savage・Lips・Life’s Too Short (English Ver.)・2HOT4U(SYNK : HYPER LINE Ver.)・Better Things・Wake Up(English Ver.)・Salty & Sweet・Black Mamba・Next Level・Hold On Tight・Spicy・ICU・YEPPI YEPPI・YOLO・’Til We Meet Again