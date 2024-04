DXTEENが初のアルバムを7月17日に発売することが決定した。前作の3rdシングル「Snowin‘」でオリコン週間シングルランキング1位を獲得し、今勢いに乗るDXTEENの記念すべき1stアルバム『Quest』(読み:クエスト)。今作のキャッチコピーは、 “ I’ll Grow Up. 〜大人になる僕たちへ〜” だ。卒業を迎えそれぞれの道に進む6人のこれから始まる冒険の旅。どんな出会いが待ち受けるんだろうとワクワク高鳴る胸の鼓動に身を任せ飛び出した少年たち。「この先何があっても僕たちはずっと友達」そう誓った6人の、まるでゲームのような新しいチャプターのスタートを告げる作品となる。

リリース情報



1stアルバム『Quest』発売日:2024年7月17日(水)形態数:3形態(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤)【初回限定盤A(CD+DVD)】品番:YRCS-95121価格:¥3,182(税抜) / ¥3,500(税込)・CD1. Brand New Day 2. Next 3. First Flight 4. Good Luck 5. Dance On Open World 6. DRAW+ing 7. モク゛モク゛(Yum Yum) 8. Switch 9. DREAMLIKE 10. Stars 11. Snowin’ Bonus Track. Always・DVD内容未定・初回プレス限定封入特典1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.ディエクカード 1枚(全30種類の中から1枚をランダム封入)3.プリントシール 1枚(初回限定盤Aver. 2種類の中から1枚をランダム封入)【初回限定盤B(CD+DVD)】品番:YRCS-95122価格:¥3,182(税抜) / ¥3,500(税込)・CD1. Brand New Day 2. Next 3. First Flight 4. Good Luck 5. Dance On Open World 6. DRAW+ing 7. モク゛モク゛(Yum Yum) 8. Switch 9. DREAMLIKE 10. Stars 11. Snowin’ Bonus Track. Always・DVD内容未定・初回プレス限定封入特典1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.ディエクカード 1枚(全30種類の中から1枚をランダム封入)3.プリントシール 1枚(初回限定盤Bver. 2種類の中から1枚をランダム封入)【通常盤(CD ONLY)】品番:YRCS-95123価格:¥2,545(税抜) / ¥2,800(税込)・CD1. Brand New Day 2. Next 3. First Flight 4. Good Luck 5. Dance On Open World 6. DRAW+ing 7. モク゛モク゛(Yum Yum) 8. Switch 9. DREAMLIKE 10. Stars 11. Snowin’・初回プレス限定封入特典1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.ディエクカード 1枚(全30種類の中から1枚をランダム封入)3.セルカトレカ 1枚(通常盤ver. 12種類の中から1枚をランダム封入)