DXTEEN、1stアルバム『Quest』発売決定。キャッチコピーは “ I’ll Grow Up. 〜大人になる僕たちへ〜”
DXTEENが初のアルバムを7月17日に発売することが決定した。
◆ジャケット
前作の3rdシングル「Snowin‘」でオリコン週間シングルランキング1位を獲得し、今勢いに乗るDXTEENの記念すべき1stアルバム『Quest』（読み：クエスト）。今作のキャッチコピーは、 “ I’ll Grow Up. 〜大人になる僕たちへ〜” だ。卒業を迎えそれぞれの道に進む6人のこれから始まる冒険の旅。どんな出会いが待ち受けるんだろうとワクワク高鳴る胸の鼓動に身を任せ飛び出した少年たち。「この先何があっても僕たちはずっと友達」そう誓った6人の、まるでゲームのような新しいチャプターのスタートを告げる作品となる。
また、新曲「Good Luck」 は、Da-iCEのボーカル花村想太が作詞作曲を手がけた楽曲。 “仲間と協力プレイでどんな難関も一緒に乗り越えられる”という思いが込められたQuestソングに仕上がっています。ほか、初回限定盤にのみボーナストラックも収録される。
リリース情報
発売日：2024年7月17日(水)
形態数：3形態（初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤）
【初回限定盤A(CD+DVD)】
品番：YRCS-95121
価格：￥3,182(税抜) / ￥3,500(税込)
・CD
1. Brand New Day 2. Next 3. First Flight 4. Good Luck 5. Dance On Open World 6. DRAW+ing 7. ﾓｸ゛ﾓｸ゛(Yum Yum) 8. Switch 9. DREAMLIKE 10. Stars 11. Snowin’ Bonus Track. Always
・DVD
内容未定
・初回プレス限定封入特典
1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚
2.ディエクカード 1枚（全30種類の中から1枚をランダム封入)
3.プリントシール 1枚（初回限定盤Aver. 2種類の中から1枚をランダム封入)
【初回限定盤B(CD+DVD)】
品番：YRCS-95122
価格：￥3,182(税抜) / ￥3,500(税込)
・CD
1. Brand New Day 2. Next 3. First Flight 4. Good Luck 5. Dance On Open World 6. DRAW+ing 7. ﾓｸ゛ﾓｸ゛(Yum Yum) 8. Switch 9. DREAMLIKE 10. Stars 11. Snowin’ Bonus Track. Always
・DVD
内容未定
・初回プレス限定封入特典
1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚
2.ディエクカード 1枚（全30種類の中から1枚をランダム封入)
3.プリントシール 1枚（初回限定盤Bver. 2種類の中から1枚をランダム封入)
【通常盤(CD ONLY)】
品番：YRCS-95123
価格：￥2,545(税抜) / ￥2,800(税込)
・CD
1. Brand New Day 2. Next 3. First Flight 4. Good Luck 5. Dance On Open World 6. DRAW+ing 7. ﾓｸ゛ﾓｸ゛(Yum Yum) 8. Switch 9. DREAMLIKE 10. Stars 11. Snowin’
・初回プレス限定封入特典
1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚
2.ディエクカード 1枚（全30種類の中から1枚をランダム封入)
3.セルカトレカ 1枚（通常盤ver. 12種類の中から1枚をランダム封入)