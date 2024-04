スイーツのプロ推薦！ 老舗果物屋が目利きし作る果汁あふれるフルーツパフェ!!

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテとは? スイーツのプロが選ぶ! とっておきの一品をご紹介。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

フルーツパフェ

豊島区大塚にある、果物専門店「フルーツすぎ」。店主が目利きしたこだわりのフルーツで作るパフェは「味も見た目も完璧すぎる!」とSNSで評判です。中でも4種のいちごを使ったパフェは、甘みと酸味の違いを食べ比べできるとスイーツ好きに大人気。見て楽しい!食べておいしい!今回はそんな絶品パフェをご紹介します。

馴染みある土地で本物の果物のおいしさを提案

外観

「フルーツすぎ」は、JR大塚駅から徒歩約3分。飲食店やビジネスホテルが多く立ち並ぶ、大塚銀の鈴通り商店街にあります。

東京・大塚の地で半世紀以上も果物を販売している同店。以前は「大塚百果園」というバナナを販売するお店でしたが、2016年10月、大塚の商店街に場所を移しリニューアル。現在は季節の果物で作るフルーツパフェを求め、連日多くの人が訪れています。

店主の杉勝也さん

店主の杉さんは高校卒業後、家業である「大塚百果園」を手伝いながら大田市場の仲買に勤務。果物の知識や目利きなど、ありとあらゆることを学びました。その後、お店のリニューアルを機に家業を継ぐことを決意。当時は果物のみの販売でしたが、杉さん考案のフルーツパフェがSNSで爆発的にヒットし、さまざまなメディアで取り上げられるほどに。今では名物のフルーツパフェを求め、遠方からわざわざ足を運ぶ人がいるほどの人気店になりました。

確かな目利きで仕入れる果物の数々

店内

店内には、全国各地から厳選したとてもおいしそうな果物がずらりと並んでいます。これらの果物はすべて杉さんの目利きで仕入れたもの。市場の中にあるお店を選定し果物を買い分けているそうです。

さまざまな種類の柑橘

果物によっては熟成してから販売するものもあるそう。例えば、桃、柿、メロン、輸入のマンゴーなどは、指の感触で熟成具合を確認します。果物によっても異なりますが、指の腹で押して適度に軟らかくなっていたら食べごろのサイン。これらは仲買で勤めていた時に習得したわけではなく、パフェを作り始めてから自分の感覚で覚えたそうです。

ほんのりピンクがかわいい佐賀県産「淡雪」

そんなこだわりの果物で作るパフェは、どれを食べても一級品のおいしさ。果物のおいしさを存分に感じてもらえるよう、フレークやスポンジなどは一切使用せずにパフェを作り上げているそうです。今回はそんな同店のパフェの中から、僕が特におすすめしたい、とっておきの2品をご紹介します。

僕のスペシャリテ!!! 4種のいちごを使った贅沢すぎるパフェ

「4種のいちごパフェ」3,200円

同店では季節によってさまざまなパフェが登場します。その中でも1番におすすめしたいのが「4種のいちごパフェ」3,200円!(1〜4月下旬ごろまでの販売)

いちごだらけのパフェ!

その名の通り主役となるのは4種類のいちごで、その日のおいしいいちごを厳選してパフェに使用しています。3種類は店主のおすすめ、メインのいちご(1種類)は、埼玉県・久米原農園の「あまりん」、茨城県・ふじえだいちご園の「いばらキッス」、新潟県・安田興和農事の「越後姫」の中から1つ選ぶことができます。今回は「あまりん」を選んでみました。

※いちごの品種はその日の仕入れによって変わります。

取材時のいちごはあまりん、淡雪、やよいひめ、あまおうの4種類

パフェ1杯に使用するいちごの量は粒の大きさにもよりますが、なんと約15粒!「うちはカフェではなく果物屋なので、果物に特化したパフェを作るべきなんです」と言う杉さんの言葉通り、パフェグラスにはあふれんばかりのいちごが盛り付けられています。

取材時のおすすめのいちごは、佐賀県産「淡雪(白いちご)」、群馬県産「やよいひめ」、福岡県産「あまおう」の3種類。品種の違うさまざまないちごを食べ比べできるのがうれしいですね。

グラスの下にもいちごがたっぷり

果肉の下には、ラズベリー&ブルーベリーソース、あまおう&ヨーグルトジュレ、あまおうソース、あまおうラズベリー、あまおう100%ジュレなどが絶妙なバランスで構成されています。どの素材もいちごの風味がしっかりと感じられ、とにかく絶品です。今回はあまりんを選びましたが、メインのいちご(3粒)が一番甘いので最後に食べるのがおすすめ。いちごのおいしさを堪能しながら、見た目の美しさも楽しんでみてください。

柑橘の甘さがケタ違い! 店主おすすめ「柑橘のパフェ」

「柑橘のパフェ」2,900円

柑橘をたっぷり使用した店主のおすすめパフェ。柑橘の品種は、佐賀県産「にじゅうまる」、広島県産「せとか」、愛媛県産「媛小春」、愛媛県産「紅プリンセス」の中から1つ選ぶことができます。今回は「紅プリンセス」を選んでみました。

※柑橘の品種はその日の仕入れによって変わります。また選ぶ品種によっても金額が変わります。

見ただけで果肉のジューシーさが伝わる

「紅プリンセス」とは、愛媛県を代表する柑橘である「紅まどんな」と「甘平」を掛け合わせて生まれた、愛媛県でしか栽培できない新しいブランドみかんのこと。ゼリーのような食感とジューシーさ、濃厚な甘さが特徴で、味覚の常識を覆すほどのおいしさです。

ブラッドオレンジで酸味をプラス

この紅プリンセスに合わせるのは、ブラッドオレンジソースやブラッドオレンジ&ヨーグルト、ブラッドオレンジ100%ジュレなど、酸味のある素材。ブラッドオレンジの酸味が紅プリンセスの甘みを引き立てています。これまでにない濃厚な甘さを楽しめるので、柑橘好きな人には絶対に食べていただきたいです。

果物たっぷりのフルーツジュースにも注目

フルーツジュースはテイクアウト限定

同店ではさまざまな果物を使ったフルーツジュースも販売しています。手軽にビタミン補給もできるため、このフルーツジュースを目当てに来店する人もいるそう。フルーツジュースは「生搾りみかんジュース」「青森りんごジュース」「アロエ&キウイ」など全7種類が用意されていて「柿ミルク」「バナナミルク」「フルーツミックス」のみ、牛乳か豆乳を選ぶことができます。

※フルーツジュースの内容は季節によって変わります。

「フルーツミックス」550円

おすすめは「フルーツミックス」550円。いちご、バナナ、ドラゴンフルーツ、ラズベリー、ブラックベリーなど全8種類の果物が入っていて、まろやかかつ濃厚な味わいが特徴です。しっかりとした甘さがあるものの、ラズベリーやブラックベリーが入っているため後味はさっぱり。おいしいだけではなく、果物に期待される美容効果も人気の秘密です。

果物を手に取るきっかけになれば

「専門店だからこそ、果物についていろいろと教えることもできます」と杉さん

「最近、若い世代は果物を購入する機会が少ないと聞きます。うちのパフェを通して、まずは食べてもらえるきっかけになればと思っています。果物は食べてみないとおいしさがわからないですから。僕の作ったパフェをいろんな人に食べてもらって、果物のおいしさをたくさんの人たちに知ってもらえればうれしいですね」。最後にそう話してくれた杉さん。

予約サイトからの完全予約制となり、席数も少ないので争奪戦となりますがそれでも一度は食べてみたい「フルーツすぎ」のフルーツパフェ。どんどんおいしくなっていく果物の進化に驚かされつつ、今後も注目していきたいお店です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆フルーツすぎ住所 : 東京都豊島区北大塚2-11-4TEL : 03-3940-1805

文:はなとも、食べログマガジン編集部 撮影:ジェイムス・オザワ

