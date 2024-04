サーティワンが手掛けるアイスクリームケーキに、2024年4月20日(土)より「ディズニー&ピクサー パレット8」が登場!

ディズニー&ピクサーの人気作品「モンスターズ・インク」「カーズ」「トイ・ストーリー」「ファインディング・ドリー」のキャクターがアイスクリームケーキに大集合。

キャラクターやモチーフのピックが付いているので、自由に飾って楽しめるアイスクリームケーキです☆

サーティワン「ディズニー&ピクサー パレット8」

価格:4,500円(税込)※一部店舗では価格が異なります

販売期間:2024年4月20日(土)〜通年販売

サイズ:6号(直径約18.5×高さ約5cm)

サーティワンが販売するアイスクリームケーキに、「ディズニー&ピクサー パレット8」が登場。

ディズニー&ピクサーの人気タイトル「モンスターズ・インク」「カーズ」「トイ・ストーリー」と、サーティワン初登場の「ファインディング・ドリー」のキャクターがアイスクリームケーキに大集合!

4タイトルの人気キャラクターが2ピースずつ、合計8つのピースが合わさって豪華なアイスクリームケーキになっています。

「ディズニー&ピクサー パレット8」でしか味わえないフレーバーを含め、1つのピースで2つのフレーバー、合計14種類のフレーバーが楽しめるのが特徴。

キャラクターはチョコプレートでできていて、どのキャラクターのどのピースを選ぶか迷うのも楽しいケーキです。

さらに、別添でキャラクターやモチーフのピックも付いているので自由に飾れるのも嬉しいポイント。

台紙もかわいいディズニー&ピクサーデザインです。

ケーキのフイルムにもピクサーのキャラクターがたくさん登場する、見た目にもかわいいアイスクリームケーキになっています☆

モンスターズ・インク

サリー

「サリー」のピースは、人気のラブポーションサーティワンとチョコレートを組み合わせたフレーバー。

ラズベリーの甘酸っぱさとチョコレートの甘さを楽しめます☆

マイク

キャラメルリボン入り抹茶×ホワイトチョコレートとチョコレートチップで「マイク」を表現したピース。

ケーキ上にはクリームを絞り、「マイク」のチョコプレートを飾っています。

カーズ

ライトニング・マックィーン

「ライトニング・マックィーン」のアイスクリームケーキは、ストロベリーチーズケーキとストロベリー(ホワイトスポンジ)の組み合わせ。

ユニークなタッチで描かれた「ライトニング・マックィーン」のチョコプレートを添えているほか、「ピストン・カップ」の優勝トロフィーをモチーフにしたピックが付きます。

メーター

ダークチョコビッツ入りチョコレート+ミルクチョコレート(チョコレートスポンジ)で「メーター」を表現したピース。

かわいい「メーター」のチョコプレートと一緒に、チョコレートのビターな味わいを楽しめるアイスクリームケーキです。

トイ・ストーリー

ウッディ

キャラメルリボンとチョップドチョコレ−トを使った「ウッディ」のアイスクリームケーキ。

優しい甘さのアイスクリームケーキに仕上げられています。

バズ・ライトイヤー

「バズ・ライトイヤー」のアイスクリームケーキは、人気のポッピングシャワーとメロンオーレ(ホワイトスポンジ)の組み合わせ。

パチパチと口の中ではじける食感が楽しいピースです。

宇宙を飛ぶ「バズ・ライトイヤー」をイメージしたチョコレートプレートが乗っています。

ファインディング・ドリー

ニモ

ベリーベリーストロベリーとチョコレートチップ(ホワイトスポンジ)を合わせた「ニモ」のアイスクリームケーキ。

海を泳ぐ「ニモ」のチョコプレートデザインにも注目です。

ドリー

ポッピングシャワー+バニラ(ホワイトスポンジ)を組み合わせた「ドリー」のピースです。

ケーキには、何かを見つけたような様子の「ドリー」を描いたチョコプレートをトッピング。

かわいい「マーリン」やラッコたちのピックが付属します☆

「モンスターズ・インク」「カーズ」「トイ・ストーリー」「ファインディング・ドリー」のキャラクターをイメージした、ピックで飾れるアイスクリームケーキ。

2024年4月20日(土)から発売される、サーティワンのアイスクリームケーキ「ディズニー&ピクサー パレット8」の紹介でした☆

©Disney

