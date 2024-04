【RZ-053 ケーニッヒウルフ(再販)】11月 発売予定予約受付開始:4月9日価格:13,200円

コトブキヤは、プラモデル「RZ-053 ケーニッヒウルフ」再販分の予約受付を4月9日より開始した。発売は11月を予定し、価格は13,200円。

本商品は、オオカミ型ゾイド「ケーニッヒウルフ」を「HMM」シリーズより商品化したもの。今回は11月に発売される再生産分の予約受付開始となる。

ゾイドシリーズのメカデザインなどを手掛けるイラストレーター・片平まさし氏によるHMMアレンジが、元来のデザインと親和性高く融合された精悍なフォルムを実現。最新の設計とパーツ分割により色分け・組立てやすさとアクション性を両立し、迫力あるポージングを楽しむことができる。

「RZ-053 ケーニッヒウルフ(再販)」商品詳細

11月 発売予定

予約受付開始:4月9日

価格:13,200円

スケール:1/72

サイズ:全長約290mm

素材:PS・PE・ABS・PVC(非フタル酸)・合成ゴム

パーツ数:201~400

(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.