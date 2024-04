【「別冊少年マガジン」5月号】4月9日 発売価格:990円

講談社は、マンガ雑誌「別冊少年マガジン」5月号を本日4月9日に発売した。価格は990円。デジタル版も同時発売されている。

今号では、4月19日に劇場アニメ映画「劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-」が公開されることを記念して、表紙&Cカラーに「ブルーロック-EPISODE 凪-」(原作:金城 宗幸氏/著:三宮 宏太氏)が登場する。

また、5号連続2本同時新連載の第2弾として宮澤隼氏の泥棒バトルアクションマンガ「GREED PUNK」が巻頭カラーに、佐伯直氏の「アキレス」がCカラーに、それぞれ掲載されるほか、ムサヲ氏の「彼氏時々彼女」が最新巻の発売を記念して、Cカラーで登場する。

2号連続特別付録

2023年9月に、朝日新聞朝刊にて掲載された「ブルーロック」47都道府県スペシャル広告が今回シールとなって登場。今号と来月発売の「別冊少年マガジン」6月号を2号連続で購入すると、47都道府県すべてのイラストを手に入れることが可能となっている。

2号連続特別付録第1弾ラインナップ

「ブルーロック -EPISODE 凪-」がCカラーで登場!

劇場版の公開が間近に迫った「ブルーロック -EPISODE 凪-」がCカラーで登場。スーツに身を包んだ「凪誠士郎」・「御影玲王」・「剣城斬鉄」が映画公開をお祝いするようなイラストが掲載される。

劇場版公開記念2大プレゼント企画

抽選で「劇場版特製ポストイット」が30名に、「劇場版特製スマホフック」が10名に当たるプレゼント企画が実施される。詳細は「別冊少年マガジン」5月号を確認してほしい。なお、応募には紙版についている応募券が必要となる。

「彼氏時々彼女」第2巻発売記念! Cカラーで登場

本日4月9日に「彼氏時々彼女」の最新刊となる第2巻が発売されることを記念して、Cカラーで登場。ムサヲ氏による美麗な描き下ろしイラストが掲載される。Cカラーイラストのメタリック複製原画が当たるプレゼントキャンペーンも実施中。詳しくは「別冊少年マガジン」5月号を確認してほしい。なお、プレゼントキャンペーンの応募には紙版についている応募券が必要となる。

5号連続2本同時新連載、第2弾!

「GREED PUNK」が巻頭カラーで登場

秘宝を巡る泥棒バトルファンタジー「GREED PUNK」が巻頭カラーで登場する。

【「GREED PUNK」/宮澤隼氏】

昔々の大泥棒、アリババが愛用した「108つの泥棒道具」。その1つ1つは、理を越えた力を持ち、今や現代最高の宝となった。108つ全てを手にすれば“世界を盗める”とも言われる秘宝を追い求め、世界中の泥棒たちが火花を散らす中、そのロマンに魅せられた少年カイトもまた旅に出ることに! 新感覚“泥棒”バトルファンタジー開幕!!

「アキレス」がCカラーで登場!

奴隷を題材にした、下克上剣戟ファンタジーマンガ「アキレス」がCカラーで登場する。

【「アキレス」/佐伯直氏】

刻め、自由への渇きを!下克上剣戟譚!

「剣闘士」になれば全てが手に入る。富も名声も、自由も――。心優しき少年・ルクスは奴隷でありながら、日々穏やかに生きていた。ヴェンにフリーチェ、大切な友となら、鎖に繋がれた生活も耐えられた。「二人がいれば、それで良い……」。それ以上は望まない。それだけで幸せだった。だが奴隷には、その小さな幸せすら許されなかった。さあ選べ!鎖か、剣か!伝説と出会い、少年は怒りを、渇きを、胸に刻む!「僕は剣闘士になる!」

