¥Ó¡¼¥¬¥ó¤Î8³ä¤ÏÈè¤ì¤ä¤¹¤¤¡© ¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤ÎÉÔÂ­¤Ï¡¢ÈèÏ«´¶¤ä¤¦¤ÄÉÂ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡¿ºÇ¶¯Ç¾¤Î¤Ä¤¯¤êÊýÂçÁ´­¦

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Ãí1¡¡Suartcha Prueksaritanond et al., ¡ÆA puzzle of hemolytic anemia, iron and Vitamin B12 deficiencies in a 52-year-old male¡Ç, Case Reports in Hematology, Vol. 2013, art. ID 708489.