ÀÅ²¬¤äÈ¢º¬¤Ç·ã¤·¤¤±«¡¡´ØÅì¤ÏÃë²á¤®¤Þ¤Ç¥Ô¡¼¥¯¡¡ËÌÎ¦¤Ç¤âÂç±«·ÙÊó¡¡·Ù²ü¤¤¤Ä¤Þ¤Ç?
º£Æü9Æü(²Ð)¤Ï¡¢¶¯±«¥¨¥ê¥¢¤¬À¾¤«¤éÅì¿ÊÃæ¡£Âç±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤Ç¤ÏÃëº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´ØÅì¤ÏÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¡£1»þ´Ö¤Ë30¥ß¥ê°Ê¾å¡¢¥Ð¥±¥Ä¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê±«¤¬¥¶¥Ã¤È¹ß¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚº½ºÒ³²¥ê¥¹¥¯Âç¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÀÅ²¬¤ä´ØÅì¤Ç·ã¤·¤¤±«
Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶¯±«¥¨¥ê¥¢¤¬À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
1»þ´Ö±«ÎÌ¤ÎÆüºÇÂçÃÍ¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Å·¾ë»³36.5¥ß¥ê(09:14¤Þ¤Ç)¡¢¿ÀÆàÀî¸©È¢º¬Ä®¤Ç30.0¥ß¥ê(07:20¤Þ¤Ç)¤Ê¤É¡¢¥Ð¥±¥Ä¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9Æü10»þ¸½ºß¡¢ÉÙ»³¸©¤ÈÀÐÀî¸©¤ËÂç±«(ÅÚº½ºÒ³²)·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÅì¤ÎÂç±«¡¡Ãë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ô¡¼¥¯¡¡±«»ß¤à¤Î¤Ï?
Ì¾¸Å²°¤Î±«¤ÏÃëÁ°¤Ë¤Ï»ß¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÅ²¬¤Ï¤³¤ì¤«¤éÃëº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ê¤É´ØÅì¤Ç¤ÏÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢²£²¥¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤äËÌÎ¦¤Î±«¤ÏÍ¼Êý¤Ë¤Ï»ß¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢±«¤Î¤¢¤È¤ÏËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Ìë¤ÏÄ«¤è¤ê´¨¤¯¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯Âç¡¡Àî¤ÎÁý¿å¤äÄãÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É·Ù²ü
Ã»»þ´Ö¤Ë¥¶¥Ã¤È±«¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÀî¤ÎÁý¿å¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ËÌÎ¦¡ÁÅì³¤¡¢´ØÅì¤Ë¤«¤±¤Æ²«¿§¤ÎÃí°Õ¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÉÙ»³¸©¤äÀÐÀî¸©¤Ë¤Ï°ìÉô·Ù²ü¥¨¥ê¥¢¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Ï¾¯¤·¤Î±«¤Ç¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âç±«»þ¤Ë´í¸±¤Ê¾ì½ê
Âç±«»þ¤Ï¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃÙ¤¤²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ç¤â¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤ÏÆ»Ï©¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤Æ»Ï©¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã¤¤Æ»Ï©¤Ë¤Ï±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÄÌ¤é¤º±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ »³¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¶á¤Å¤«¤º¡¢¼ÐÌÌ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ ÃÏ²¼¤Ï¿»¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«Ï³¤ê¤Ê¤É°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ ¾åÎ®¤Ë¥À¥à¤Î¤¢¤ë²ÏÀî¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥À¥à¤Î¿å°Ì¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ß¤êÂ³¤¯¤È¡¢¥À¥à¤Ï·è²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊüÎ®¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£