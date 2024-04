2024年度のスケジュールが公開されてから、続々と新情報が飛び出している東京ディズニーリゾート®。みなさんの心をさらにワクワクさせてくれるような2つのお知らせが、新たに到着しました!1つは東京ディズニーランド®の人気アトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」に登場する、新たな仲間について。もう1つは東京ディズニーリゾートが日本各地の子どもたちと一緒にパレードを行う、「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」についてです。

イッツ・ア・スモールワールド with グルート「イッツ・ア・スモールワールド」といえば、世界中の子どもたちが各国の民族衣装を身にまとい、愛らしい声で歌う「小さな世界」が印象的な東京ディズニーランドの人気アトラクションです。子どもたちが奏でる美しいハーモニーを聞きながら楽しむ船旅に、ゲストは何度も心を躍らせたのではないでしょうか。その「イッツ・ア・スモールワールド」に、期間限定でマーベル・スタジオのキャラクターが初登場することとなりました! それが2025年冬にスタートする「イッツ・ア・スモールワールド with グルート」 です。いつものマーベル・スタジオのキャラクターたちとは一風違う? 「イッツ・ア・スモールワールド」の世界観に合わせた、愛らしいスタイルのキャラクターデザインには、思わず笑みがこぼれてしまうかもしれませんね。「イッツ・ア・スモールワールド with グルート」の“グルート”は、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』ほかに登場するキャラクター。「イッツ・ア・スモールワールド with グルート」は、グルートを筆頭に、マーベル・スタジオの映画に登場する仲間たちが、地球へ休暇を過ごしに来ているという物語です。「イッツ・ア・スモールワールド」の世界を通じ、グルートは世界各地の仲間たちと出会い、多くの子どもたちと関わるなかで、さまざまな地域の文化や音楽を体験していきます。みなさんもボートに揺られながら、グルートが仲間たちとともに休暇を過ごす様子を楽しんでみてはいかがでしょう。プログラムの開始日などについては、決まり次第お知らせしてくれるそう。楽しみですね。東京ディズニーリゾートスペシャルパレード「ジャンボリミッキー!」5月5日(日・祝)より実施されるのは、「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」。いつもは東京ディズニーリゾートで開催されているパレードが、東京ディズニーリゾートを飛び出して、日本各地の子どもたちのもとに、夢と笑顔を届けに行きます!ミッキーマウスやミニーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、「ジャンボリミッキー!」の音楽に合わせ、日本各地のイベントに参加するスペシャルなイベント。想像するだけでワクワクしてきませんか?2024年3月29日現在に決定している訪問都市、参加予定のお祭りは下記の通り。「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」の詳細や訪問都市・参加するお祭りなどの追加があった場合は、決まり次第、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトで順次お知らせしてくれるそう。新たな情報の追加が待ち遠しいですね。5月5日(日・祝)愛知県蒲郡市 蒲郡市制70周年記念事業 海みなとまつり5月20日(月)山形県酒田市 酒田まつり 本祭り5月26日(日)大分県日田市 第77回 日田川開き観光祭 水郷日田どんたくカーニバル※悪天候やその他の理由により中止、一部内が変更される可能性があります次々と発表される東京ディズニーリゾートの新情報。まだまだ楽しみなイベントがこの先で待ち受けていそう! ぜひ新情報をGETして、ご家族や仲間と一緒に東京ディズニーリゾートを存分に楽しんでくださいね。※画像はすべてイメージです©Disney文・編集部