サムスンのフラッグシップ最上位モデルGalaxy S24 Ultraは発売された当時、カメラアプリにいくつかの問題がありました。それらは今までのアップデートでかなり修正されましたが、今後さらに改善される予定だと報じられています。

信頼性の高いリーカーIce Universe氏は、Galaxy S24 Ultraが次の「カメラ・ファームウェア更新」で残っているカメラの問題を修正すると述べています。

Samsung Galaxy S24 Ultra will improve many camera problems in the next “camera firmware update”, Including telephoto image quality, inaccurate white balance and abnormal red color.but they have not given an accurate timetable.

I hope they can solve it in April

- ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 7, 2024