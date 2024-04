ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、一面「ドナルドダック」でいっぱいの、ディズニーデザイン「綿レーヨン総柄プリントシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「綿レーヨン総柄プリントシャツ」

© Disney

価格:4,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ドナルドダック」デザインのプリントTシャツ。

白×水色の配色が涼しげで季節感もたっぷり!

体型を拾わないゆったりシルエットなのもポイントです。

© Disney

また一面には様々な表情やポーズの「ドナルドダック」の姿に、サイン風のロゴ、イカリモチーフなどがデザインされ、背面にはイニシャルが散りばめられています。

ごきげんな顔、陽気な顔など、どの「ドナルドダック」の表情も愛らしさ満点◎

© Disney

さらに小さめの開襟も女性らしくてオシャレ。

キャミの上に羽織ったり、ボタンを開けてシャツと合わせてもOK☆

パンツスタイルともスカートスタイルとも相性が抜群です。

© Disney

後ろ襟ぐりギャザーなのも大人かわいい!

前後差をつけた丈で裾まわりもすっきりとしています。

© Disney

<素材アップ>

程よいハリと柔らかさのある綿レーヨン素材を使用しています。

夏のコーディネートに重宝しそう。

一面「ドナルドダック」でいっぱいの、ディズニーデザイン「綿レーヨン総柄プリントシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 一面おしゃれなドナルド柄!ベルメゾン ディズニー「綿レーヨン総柄プリントシャツ」 appeared first on Dtimes.