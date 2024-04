セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年4月第2週より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『バンビ』 とんすけ Lぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『バンビ』 とんすけ Lぬいぐるみ

投入時期:2024年4月第2週より順次

サイズ:全長約20×23×39cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『バンビ』に登場するウサギの「とんすけ」が、ぬいぐるみになってセガプライズに登場です!

ディズニーの『バンビ』に登場する「とんすけ」は、主人公「バンビ」と仲の良いウサギのキャラクター。

そんな「とんすけ」をデザインした”Lぬいぐるみ”は、好奇心いっぱいな大きな瞳に、長い耳を立てた、かわいらしい姿がデザインされています。

後ろ足で立っているような、お座りしているようなポーズのぬいぐるみ。

ふんわりとした触り心地の良さもポイントです☆

「バンビ」と仲よしのウサギ「とんすけ」が、ぬいぐるみになってセガプライズに登場。

『バンビ』 とんすけ Lぬいぐるみは、2024年4月第2週より順次、全国のゲームセンターなどに投入予定です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

