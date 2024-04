「コカ・コーラ」から、世界で大人気のスーパーヒーロー「MARVEL(マーベル)」とタッグを組んだ「コカ・コーラ×マーベル:ザ・ヒーローズ」限定デザインが登場!

ボトルデザインは「アイアンマン」や、2024年夏公開される映画『デッドプール&ウルヴァリン』にも登場する「デッドプール」「ウルヴァリン」などの人気ヒーロー27人、合計32種類のデザインを展開。

さらに新CM 『コカ・コーラ ウルヴァリン+デッドプール』篇が放映されるほか、オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施されます☆

コカ・コーラ「マーベル:ザ・ヒーローズ」限定デザイン

販売期間:2024年4月8日(月)〜期間限定

販売エリア:全国

種類:

・「コカ・コーラ マーベルデザイン」1.5LPET、700mlPET、500mlPET、350mlPET、350ml缶、

・「コカ・コーラ ゼロ マーベルデザイン」350ml缶、350mlPET、500mlPET、700mlPET、1.5LPET

80年以上に渡り象徴的なキャラクターと時代を超えて愛される物語で、何百万人ものファンにインスピレーションを与えている「マーベル」の人気スーパーヒーローたちとタッグを組んだ「コカ・コーラ×マーベル:ザ・ヒーローズ」限定デザイン。

今回のパッケージに登場するのは、コラボレーションのためにオリジナルで書き下ろされた「アイアンマン」や、2024年夏に公開される映画『デッドプール&ウルヴァリン』でも登場する「デッドプール」「ウルヴァリン」などの人気ヒーロー27人で、合計32種類が展開されます。

また、発売にあわせ「マーベル」ヒーローが登場する新CM 『コカ・コーラ ウルヴァリン+デッドプール』篇(15秒)を全国で放映するほか、限定ARコンテンツ、購入本数に応じてオリジナルグッズなどが当たるプレゼントキャンペーンも実施。

さらに5月3日(金・祝)から6日(月・振替休日)まで、渋谷で「コカ・コーラ×マーベル」の世界観を体験できる「コカ・コーラ×マーベル:ザ・ヒーローズ 〜渋谷で最強をその手に〜」が開催されます☆

「コカ・コーラ×マーベル:ザ・ヒーローズ」登場キャラクター

新CM『コカ・コーラ ウルヴァリン+デッドプール』篇

デッドプールウルヴァリンアイアンマンキャプテン・アメリカブレイドブラックパンサーハルクロキウォーマシンジャガーノートデアデビルケーブルムーンライトコロッサススーパースクラルエレクトラニック・フューリーグルートロケットサノスアントマンドクター・ストレンジミズ・マーベルソースカーレット・ウィッチキャプテン・マーベルシャン・チー

書店の店内。

フィギュアの埃を払っている店員は疲れ切った様子。

そばにあった冷蔵庫から「コカ・コーラ」を取り出すが、栓抜きが見当たらず周りを探す。

再び「コカ・コーラ」のボトルを見ると、蓋が開いている。

「デッドプール」と「ウルヴァリン」がReal Magicを起こして蓋を開けてくれました。

そうとは知らずに不思議そうな表情の店員だが、「コカ・コーラ」を飲み、気分リフレッシュします。

オリジナルグッズなど合計10,000名に当たるプレゼントキャンペーン

応募期間:2024年4月8日(月)〜6月2日(日)23:59

賞品:

・5本ポイント:コカ・コーラ×マーベル コラボ限定スタジアムジャケット 1,000名

・3本ポイント:コカ・コーラ×マーベル コラボ限定トートバック 4,000名

・2本ポイント:ディズニープラス デジタルギフトカード(プレミアム1ケ月券) 5,000名

対象製品を購入して、パッケージ裏面の二次元コードからスマホでアクセスすると本キャンペーン限定のARコンテンツを楽しむことができるほか、1ポイントを獲得できます。

ポイント数に応じて、マーベルファン活や作品視聴体験がより楽しくなるオリジナルグッズが当たります☆

※ポイントの獲得は1人1日1回まで。初回応募時にSNSログインが必要です

※「ディズニープラス ギフトカード」は18歳以上の日本国内在住の方にのみの利用となり、すでに加入済みのディズニープラスの料金の支払いには使えません

リアル体験イベント「コカ・コーラ×マーベル:ザ・ヒーローズ 〜渋谷で最強をその手に〜」

開催期間:2024年5月3日(金・祝)17:00〜20:00、5月4日(土・祝)〜6(月・振替休日) 10:00〜20:00

開催場所:東京都渋谷区宇田川町21-6 SHIBUYA TSUTAYA 1階

2024年5月3日(金・祝)17:00〜20:00、5月4日(土・祝)〜6(月・振替休日) 10:00〜20:00の期間に、渋谷で「コカ・コーラ×マーベル」の世界観をリアルに体験できるイベント「コカ・コーラ×マーベル:ザ・ヒーローズ 〜渋谷で最強をその手に〜」を開催。

ここにしかない「コカ・コーラ×マーベル」の自動販売機やお気に入りのヒーローとのフォトカードを撮影できるCoke最強カードメーカーをはじめ、「マーベル」の限定グッズも販売されます。

※自動販売機とCoke最強カードメーカーは1人1回となります

映画『デッドプール&ウルヴァリン』作品紹介

公開日:2024年7月26日(金)全国劇場公開

世界の命運は“クソ無責任ヒーロー”に託された!?

予測不能なミッションの鍵を握る“危険な爪野郎”ウルヴァリンにデッドプールは助けを求めるが・・・

“まぜるな危険”の2人が暴れまわる!

世界の命運は"クソ無責任ヒーロー"に託された!?

予測不能なミッションの鍵を握る"危険な爪野郎"ウルヴァリンにデッドプールは助けを求めるが・・・

"まぜるな危険"の2人が暴れまわる!

マーベルの人気ヒーロー27人がデザインされた限定デザインのコカ・コーラが登場。

コカ・コーラ「マーベル:ザ・ヒーローズ」限定デザインは、2024年4月8日(月)より期間限定で販売中です☆

©2024 THE COCA-COLA COMPANY ©2024 MARVEL

