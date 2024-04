【「ダンダダン」第147話】4月9日 公開

集英社は、コミック配信サイト「少年ジャンプ+」にてマンガ「ダンダダン」の第147話「大乱闘じゃんよ」を4月9日に公開した。

第147話では引き続き攻城戦の様子が描かれ、圧倒的な戦力差の前に全滅を危惧するモモだが、窮地の中現れたのは……。

次回は4月16日更新予定となっている。

(C) SHUEISHA INC. ALL RIGHTS RESERVED.