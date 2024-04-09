【お得】セブン-イレブン、1個買うと無料! 4月9日スタートのプライチをチェック - 「キリン 生茶 600ml」などがもらえる
セブン-イレブンは、対象商品を買うと無料引換券がレシートについてくる「プライチ」キャンペーンを実施している。発券期間は4月9日から15日まで。なお、無料引換券の引換期間は4月16日から29日までとなる。
○対象商品
「サントリー クラフトボス ラテ 500ml / ブラック 500ml」（※ホットは対象外）いずれかを1つ買うと、「サントリー クラフトボス 甘くないイタリアーノ 500ml」1つの無料引換券がプレゼントされる。
(セブン-イレブンサイトより引用)
「キリン 生茶 600ml」（※キリン 生茶 贅沢緑茶 ホット400mlは対象外）を1つ買うと、同商品1つの無料引換券がプレゼントされる。
(セブン-イレブンサイトより引用)
○対象商品
「サントリー クラフトボス ラテ 500ml / ブラック 500ml」（※ホットは対象外）いずれかを1つ買うと、「サントリー クラフトボス 甘くないイタリアーノ 500ml」1つの無料引換券がプレゼントされる。
(セブン-イレブンサイトより引用)
「キリン 生茶 600ml」（※キリン 生茶 贅沢緑茶 ホット400mlは対象外）を1つ買うと、同商品1つの無料引換券がプレゼントされる。
(セブン-イレブンサイトより引用)