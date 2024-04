29日開催の『Yogibo presents RIZIN.46』(有明アリーナ)に出場する選手による合同公開練習が、15日午後6時から都内で実施することが決定した。公開練習を実施するのは、メインイベントのフェザー級タイトルマッチに出場する王者の鈴木千裕と挑戦者の金原正徳をはじめ、太田忍、中島太一、神龍誠、倉本一真、高木凌、西谷大成、“ブラックパンサー”ベイノア、井上雄策。

RIZIN公式サイトでは、ファンクラブ会員&一般それぞれで観覧募集中。また、本大会の会場チケット&PPV前売り視聴チケットも発売中。●『Yogibo presents RIZIN.46』対戦カード◆フェザー級タイトルマッチ【王者】鈴木千裕 vs. 【挑戦者】金原正徳◆日韓対抗戦3番勝負・バンタム級中島太一 vs. キム・スーチョル・フライ級神龍誠 vs. イ・ジョンヒョン・バンタム級倉本一真 vs. ヤン・ジヨン◆ワンマッチ・バンタム級牛久絢太郎 vs. 太田忍・フェザー級中原由貴 vs. ビクター・コレスニック・フェザー級山本空良 vs. イルホム・ノジモフ・フェザー級高木凌 vs. 西谷大成・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・ライト級“ブラックパンサー”ベイノア vs. 井上雄策