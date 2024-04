ショート動画共有アプリのTikTokが、写真共有SNSのInstagramと競合するようなアプリを構築していることが明らかになっていたのですが、そのアプリの名称が「TikTok Notes」になることが判明しました。TikTok’s Instagram competitor likely to be named TikTok Notes | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/04/08/tiktoks-instagram-competitor-likely-to-be-named-tiktok-notes/

Looks like TikTok is launching a new app for photo posts called 'TikTok Notes'. pic.twitter.com/xTbgcGxJno— Alex Friedman 🤠 (@heyalexfriedman) 2024年4月8日

TikTokがInstagramのような写真共有アプリの立ち上げを計画していることが、The SP Androidの報道により明らかになっています。TikTokの APK を逆コンパイルすると「Tiktok Photos」という記述があり、TikTokとは別の写真を共有するためのアプリが計画されていることが明らかになっていました。TikTokがInstagramに対抗する新しい写真共有アプリの構築に取り組んでいることが明らかに、アプリのロゴや一部詳細も判明 - GIGAZINETikTokユーザーは2024年4月に入ってから写真を共有するための新しい「TikTok Notes」と呼ばれるアプリに関するポップアップ通知を受け取っており、ここからTikTokによる写真共有アプリの名称が「TikTok Notes」になることが明らかになっていました。TikTokユーザーが受け取っていたという通知は以下の通り。通知には「あなたの写真投稿はTikTok Notesに表示されるようになります」という見出しが付けられており、「写真投稿用の新しいアプリであるTikTok Notesは、間もなく登場します!あなたのエキサイティングでフューチャーパブリックなTikTokの写真投稿はTikTok Notesに表示されます」と表示されています。海外メディアのTechCrunchがTikTokに問い合わせたところ、TikTok Notesの開発は認めたものの、アプリは記事作成時点ではまだ利用できない状態であるという返答が得られたそうです。TikTokの広報担当者は、「TikTokの体験を革新するための継続的な取り組みの一環として、コミュニティが写真やテキストを使って創造性を生み出し、それらを専用スペースで共有できるようにする方法を模索しています」と語ったそうです。これとは別に、「photo.tiktok.com」というURLにアクセスすると、TikTok Notesの公式サイトが表示されていたことも確認されています。ただし、記事作成時点では当該URLへのアクセスは不可能になっているため、インターネットアーカイブ経由でアクセス可能だった際のページをチェックすることしかできません。