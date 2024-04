英国を拠点とする70年代に着想を得たアパレルブランド、ザ・ヒッピー・シェイク(The Hippie Shake)は、今年1月末にFacebookで自社商品を広告しているなりすましアカウントをはじめて目にした。創設者でマネージングディレクターを務めるベン・ヘッション氏は、この問題が小規模なブランドにとって「苦痛」であり、波状攻撃を仕掛けてくるようだと米モダンリテールに語った。

「なりすまし」の仕組み

なりすまし広告に対処せざるを得ないブランド

モグラたたき

巧妙化するなりすまし

改良されたトラッキング用ツール

TikTokショップでもなりすましが出現

仕組みは次のようなものだ。Facebookで誰かがザ・ヒッピー・シェイクの商品をあり得ないような割引価格で宣伝している広告を目にする。そのユーザーは、多くの商品画像や送料無料を宣伝するバナーなどを備えた、正規のブランドページのように見せかけた別のウェブサイトに誘導される。ユーザーは割引を利用するため急ぐあまりに、ウェブサイトのURLがザ・ヒッピー・シェイクの 本物のウェブサイト ではない詐欺サイトであることを見逃してしまう。注文確認メールが届かないことから何かがおかしいと疑いはじめたユーザーの誰かがザ・ヒッピー・シェイクに怒りのメールを送り、そこでだまされたことにようやく気づくのだ。Facebook、インスタグラム、TikTokなどのサイトで、このようななりすまし広告の報告を受けるオンラインブランドは多く、ザ・ヒッピー・シェイクもそのひとつだ。ニューヨークタイムズ(The New York Times)は昨年、ボンバス(Bombas)やロージーズ(Rothy’s)などのブランドがこの問題にどのように対処しているかを調べた。顧客がこのような詐欺に引っかかり、偽造品を注文してしまうケースもあれば、前述のように何も受け取れないこともある。ブランドは、その問題に対処することを余儀なくされる。たとえブランド側に責任がないとしても、一部の顧客はブランドに裏切られたと感じたり、そのブランドから再度注文することを躊躇したりするかもしれないからだ。しかし、ブランドになす術はほとんどない。顧客に対して、クレジットカード会社に連絡するよう助言するか、今後このような詐欺を避けるためのヒントを教える程度だ。別の対策は、疑いを持っていない顧客が騙される前にこれらのなりすまし広告を削除してもらうことだ。ブランドは現在のところ、メタ(Meta)の「ブランドの権利保護(Brands Rights Protection)」ツールを使用し、Facebookやインスタグラムのなりすまし広告、ブランドに偽装したアカウントやページを通報し、自社の知的財産を保護することができる。また、Facebookショップ、Facebookマーケットプレイス(Facebook Marketplace)、販売グループ(buy-and-sell group)もこのツールによる保護対象である。しかしプログラムに参加しているブランドのなかには、このツールを使用しても、わずかまたは何も改善されなかったと報告している。これらのブランドは代わりに、主に手作業による検出とフラグづけに頼っている。米モダンリテールの取材に応じたいくつかのブランドによると、この種のツールは今のところ、なりすまし広告との戦いのごく表面に触れただけにすぎないという。このプログラムがどのように機能しているのかについて、メタにコメントを求めたが回答は得られなかった。ブランドにとって強い不満は、なりすまし販売者に対処するために多くのリソースが費やされることだ。アパレルブランドのナチュラルライフ(Natural Life)でデジタルエクスペリエンス担当ディレクターを務めるキャロライン・グラナ氏は、昨年末からFacebookで自社商品のなりすまし広告を目にするようになったと語る。「最初のうちは、1つのアカウントのみで、そのうち消えるだろうと思っていた。しかし当社のカスタマーサービスチームに何百件ものDMや電話が寄せられるようになり、手に負えなくなった」。その後、ナチュラルライフはメタのブランドの権利保護プログラムに登録した。この登録手続きには、なりすまし広告を検出するうえで役立つロゴのほか、商標登録されたクリエイティブの提出も含まれる。しかし、「AIによる検出ではうまくいかなかったため、顧客にスクリーンショットやリンクを送ってもらうことによりすべて手作業で行なっている」とグラナ氏は話す。これらのなりすましアカウントが不正としてフラグづけされると、広告は48時間以内に削除される。「しかし、1つの広告を削除した頃には、彼らは新たにその3倍の広告を出している」。同様にナチュラルライフのデジタルエクスペリエンスチームで働いているハレ・ヒューズ氏によると、これらのなりすまし広告の一部は「ライブ&ナチュラル(Live & Natural)」や「ナチュラルライフディスカウント(naturallife-discount)」といった名前のFacebookアカウントが投稿しているという。顧客が偽造品を受け取ることもあるが、ほとんどの場合は料金だけ請求されて、商品は何も届かない。「これにより、自社が詐欺を働いているのではないかと腹を立てる人たちがいる。また、我々のページにコメントしたり、このブランドの商品を買うなというレビューをインターネット上に投稿する人もいる」とヒューズ氏は話す。腹を立てた人々からのカスタマーエクスペリエンスチケット(CX ticket)はピーク時には週に約1000件にのぼり、現在までに合計約5000件に達した。さらにグラナ氏によると、これらのなりすましアカウントはますます巧妙になってきており、しばしばウェブサイトのURLを変更することで、多くの検出手段から逃れているという。これらのアカウントのなかには、わずか数ドルでナチュラルライフの商品を販売すると宣伝しているものもある。サイト全体や「在庫一掃セール」を実施していると謳うアカウントもある。ナチュラルライフは、このような詐欺アカウントの多くが宣伝しているような「90%オフ」を実施することはほとんどない。ナチュラルライフは定期的に、このようななりすまし広告に引っかからないためのヒントを投稿している。同社が提供しているヒントのひとつは、Facebookやインスタグラムで青いチェックマークがついている認証済みアカウントとのみやり取りすることだ。ある顧客は最近、「カートいっぱいに商品を入れてから、偶然ウェブアドレスに気づいた。すぐに買い物を取り止めて履歴を削除した。嘘みたいに条件が良いときは、それはおそらく嘘だ」とインスタグラムにコメントした。偽のFacebookアカウントを通報して削除を求めている顧客もいるが、メタからそれらのアカウントは何のポリシーにも違反していないとの回答を受けているとグラナ氏は話す。「メタは十分な対策を行っていない」ブランドと協力してこのようなサイトがないか詳しく調べているあるベンダーによると、この問題は深刻化する一方だという。なりすまし広告や商標権侵害に特化したプロバイダであるブランドベリティ(BrandVerity)は、数百ものeコマースブランドと協力し、なりすまし広告がないかウェブ上を詳しく調べている。ブランドベリティで地域販売の責任者を務めているデビッド・イグレシアス氏は、同社サービスに対する需要はここ1年半から2年のあいだで急増したと語る。「まずはこのアクセスがどこから来ているのかを特定し、その次にそれを阻止するために必要な対策を取る」と同氏は言う。メタ、Google、TikTokなどの各社は、それぞれ報告の仕組みが異なっている。イグレシアス氏は、これらのプラットフォームがすぐに問題を完全に撲滅させることはないと考えている。「もちろん、それは当社のような企業にとって理想的な状況ではないが、これまでのところプラットフォームは、このような問題のある広告の削除をクライアントに任せてきた」。ナチュラルライフは最近、ボンバスなどほかのブランドにアドバイスを求めたとヒューズ氏は語った。「これらのブランドは、これが根強い問題だということを理解してくれていて、発生したすべての実例をメタに毎日報告することを勧めてくれた」。メタはなりすまし広告を検出するため役立つツールを提供しようと努力しているものの、ブランド各社はテック大手であるメタは十分な対策を行っていないと主張している。「当社に対してメタの担当者はきちんと対応してくれないので、非常に不満だ」とザ・ヒッピー・シェイクのヘッション氏は語る。「我々はブランドの権利保護プログラムに登録し、これは役に立っている。しかし、このプログラムは多くの時間を要する。小規模なブランドにとって時間は非常に貴重なものだ」と同氏は続けた。広告の削除には通常2日から3日が必要で、「どうしてもさらに多くの広告が出現してしまう」という。ザ・ヒッピー・シェイクは、顧客が安心して自社ブランドで買い物できるように何度も認証マークの取得を試みているが、却下され続けているとヘッション氏は話す。「これはメタが当社のためにできる最低限のことだと感じている。詐欺に遭った人々の話を聞いて、当社から買い物をすることに不安を感じている顧客もいるからだ」。ボンバスはもう1年以上にわたり、同社のブランドを偽称する偽の広告やサイトへの対策に取り組んできた。CMOのケイト・ハイアット氏は、数は減少しているものの、今でも毎日偽物と戦い続けていると語る。過去6カ月に、偽サイト関連の顧客からの問い合わせは前年比で70%減少した。「今年は偽サイトの数が40%減少した」とハイアット氏は述べ、ブランドがより迅速に偽サイトを捕まえていることが理由だとしている。しかし、これらの偽サイトの多くはさらに多くの広告を行っている。「昨年にはサイトあたりの広告が2つから4つだったが、今年は8つから12にのぼるため、実質的な影響を把握するのは困難になっている」と、同氏は述べる。多くの場合、ホリデーの前後に活動が急増する。ナチュラルライフと同様に、ボンバスは顧客に対して「ショッピングをしているサイトがBombas.comであることをたしかめるよう」通知していると、ハイアット氏は述べる。また、ボンバスは偽サイトを検出するためサードパーティーのサービスも使用している。ハイアット氏自身は、メタとの協力が鍵だったと述べている。プラットフォームのトラッキングツールは昨年の今頃、文書化と報告が手動だったときから大幅に改良されたと、同氏は付け加えている。ボンバスは問題に対するメタ内部での取り組みの内情は知らないものの、「同社はこの問題だけに取り組む新しいビジネスユニットを作り上げたので、当社もこの問題について、そのチームと密接に協力していく」と、同氏は述べている。しかし、これはもはやメタのみの問題ではない。ボンバスの偽広告は、ボンバスが販売を行っていないプラットフォームであるTikTok Shopにも出現している。これらのアカウントをトラッキングするためTikTokとも同様に協力していると、ハイアット氏は述べる。「TikTokにおけるプロセスは、やや手動の部分がまだ多い」と同氏はメタの最新のツールと比べて述べている。「現実問題として、当社だけでできることは多くない。残念ながら、顧客が本物の広告を見わけることはますます困難になってきている。詐欺業界の人々は抜け目がない」と、ハイアット氏は述べている。これらの企業にとって、長期的な派生効果がどのようなものになるのかはまだわからない。「会社の評判に影響を及ぼすことは疑いないが、マーケティング支出や顧客獲得能力にも影響があるだろう」と、ナチュラルライフのグラナ氏は述べている。[原文:Brands report a rise in imposter advertisers on platforms like Meta & TikTok]Gabriela Barkho(翻訳:ジェスコーポレーション、編集:都築成果)Illustration by Ivy Liu