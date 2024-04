東京ディズニーシーに2024年6月6日(木)グランドオープンする新テーマポート「ファンタジースプリングス」

そのCMソングとしても使用されている楽曲「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」が、2024年4月9日(火)にデジタルシングルとして配信スタート!

東京ディズニーシーらしい壮大で美しいメロディが特徴的な楽曲を楽しめる、2曲入りのデジタルシングルです。

東京ディズニーシー デジタルシングル「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」

配信日:2024年4月9日(火) ※各種音楽配信サービスにて順次配信予定

ダウンロード価格:509円(税込)※単曲購入可能:各255円(税込)

アーティスト:東京ディズニーシー

収録楽曲:

1. ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス

2. ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス(インストゥルメンタル・バージョン)

2024年6月6日(木)、東京ディズニーシーにグランドオープンする新テーマポート「ファンタジースプリングス」

そのCMソングとしても使用されている楽曲「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」が、2024年4月9日(火)よりデジタルシングルとして配信スタートします。

デジタルシングル「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」は、多くのゲストが期待に胸を膨らませている新テーマポート「ファンタジースプリングス」をイメージして書き下ろされました。

「ファンタジースプリングス」のオープンに先駆けてリリースされる本作品は東京ディズニーシーらしい壮大で美しいメロディが特徴的な一曲で、女性ボーカルのTrack01に加え、インストゥルメンタル・バージョンのTrack02も楽しめる、2曲入りのデジタルシングルです。

「ファンタジースプリングス」のCM放映開始後その楽曲にも注目の集まった「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」は、「ファンタジースプリングス」のストーリーでもある「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」を想起させる美しいメロディが特徴です。

透明感溢れるボーカルを壮大かつダイナミックなオーケストラの演奏が引き立て、聴く人をディズニーファンタジーの世界へ誘います。

また、本作品は2024年4月9日(火)から6月30日(日)までの期間、東京ディズニーシーにて開催されるスペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」内の水上グリーティング「“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング」でも印象的に使用されます。

水上グリーティングの冒頭では「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」の柔らかな旋律に導かれるように「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が登場。

そしてディズニー映画のキャラクターと一緒に「ファンタジースプリングス」という新たな夢の始まりへの期待をゲストと分かち合います。

“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング!東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」ショー “ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング!東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」ショー 続きを見る

今回の楽曲を手がけたのは、これまでもパーク楽曲の制作に携わってきたソングライターのネイサン・パジェット(Nathan Padgett)。

歌詞では「ファンタジースプリングス」にオープンする「フローズンキングダム」「ラプンツェルの森」「ピーターパンのネバーランド」の3つのエリアに共通するテーマである冒険や魔法、そしてファンタジーにときめく思いが綴られており、これから「ファンタジースプリングス」を訪れるゲストの気持ちを代弁するような、ワクワクする内容となっています☆

リリースを記念したダウンロードキャンペーン

開催期間:2024年4月9日(火)11:00〜4月23日(火)23:59

対象楽曲:

・ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス

・ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス(インストゥルメンタル・バージョン)

※上記の内いずれかひとつ、または合わせ買い

デジタルシングル「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」のリリースを記念して、ダウンロード版を購入された方限定で参加可能なキャンペーンを開催。

対象サービスにてダウンロード版を購入し、購入画面(購入履歴)のスクリーンショットを応募サイトへアップロードされた方にはもれなく「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」オリジナルカウントダウンカレンダー壁紙(4月)をプレゼント!

新テーマポートの開幕までの日数をカウントダウンしながら楽しめるスペシャルなカレンダーです。

また、今後5月と6月のカレンダーが手に入るキャンペーンも順次開催予定です。

東京ディズニーシーの新たな物語を表現した壮大で美しい楽曲を収録したデジタルシングル。

東京ディズニーシーのデジタルシングル「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」は、2024年4月9日(火)より各種配信サービスにて順次配信開始です☆

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 壮大で美しい世界を表現した楽曲を収録!東京ディズニーシー デジタルシングル「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」 appeared first on Dtimes.