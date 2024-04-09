²»´îÂ¿½Ù»á¡¡Ìµ½êÂ°½ÐÇÏ¤Î²µÉðÍÎ¶©»á¤Ë¥º¥Ð¥ê¡Ö»ºÃÏµ¶Áõ¡×¡Ö°ìÀ£Àè¤Ï°Ç¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î²»´îÂ¿½ÙÀ¯Ä´²ñÄ¹¤¬£¹Æü¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¡ØÌµ½êÂ°¡Ù¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£½°µÄ±¡Êä·çÁªµó¤Î¹½¿Þ¤¬¸Ç¤Þ¤ë¤â°ìÀ£Àè¤Ï°Ç¡×¤ÈÂê¤·¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²»´îÂ¿»á¤Ï¡ÖËÜÆü¤â½°µÄ±¡Êä·çÁªµó¡¦Åìµþ£±£µ¶è¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎÏÍ½Äê¸õÊä¤¬½ÐÇÏÉ½ÌÀµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤Ç¤À¤¤¤¿¤¤¹½¿Þ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡ÊÍÎÏ¸õÊä¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡Ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ºòÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿ºî²È¤Î²µÉðÍÎ¶©»á¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡Ö¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤¬Á´ÌÌ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÍ½Äê¸õÊä¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Á´ÌÌÅª¤ËÃÎ»öµÚ¤Ó¤½¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤òÇØ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡ØÌµ½êÂ°¤Ç¤¹¡£¥¥ê¥Ã¡Ù¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¼ï¤ÎÀ¶¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÌµ½êÂ°¡Ù¤È¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë°ìËë¤Ç¤¹¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤«¤é±þ±ç¡¦»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¤â¡¢Áªµó¤ÎÆÏ¤±½Ð½ñÎà¤ÇÌµ½êÂ°¤È½Ð¤»¤ÐÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ë°·¤¤¤äÊóÆ»¤Ï¡ØÌµ½êÂ°¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢ÁªµóÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç³Æ¿Ø±Ä¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ÆÃÄêÀ¯ÅÞ¤ÎÅÞÀÒ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬¡ØÌµ½êÂ°¡Ù¤ò¶¯ÊÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ø»ºÃÏµ¶Áõ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»ØÅ¦¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤â´Þ¤á¤ÆÍ¸¢¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²µÉð»á¤¬²ñ¸«¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤òÈóÆñ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤½¤·¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤È¥«¥Í¡Ù¤ÎÌäÂê¤òÀåË¯±Ô¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿Í½Äê¸õÊä¼Ô¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï¿äÁ¦¤ò½Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡£½Ð¤¹¤È¤¹¤ì¤Ð¤º¤¤¤Ö¤ó¾ð¤±¤Ê¤¤¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢Ìî¹ç¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡ÊäÁª¤Ë¤Ï£¸¿Í¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÍðÎ©¾õÂÖ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¹½¿Þ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤è¤ê¡¢¤è¤ê¸«ÄÌ¤·¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ä¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£