ミューズのフロントマン、マット・ベラミーが、Audibleから配信が開始されたジョージ・オーウェル執筆の小説『1984年』のオーディオ・ブックのサウンドトラックを手掛けた。音楽はベラミーと英国出身の作曲家、Ilan Eshkeriが共作し、ロンドン・メトロポリタン・オーケストラとアビー・ロード・スタジオでレコーディングされた。Audible UKのYouTubeチャンネルでは、そのビハインド・ザ・シーンを公開している。

War is peace.

Freedom is slavery.

Ignorance is strength.



