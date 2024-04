ファイヴ・フィンガー・デス・パンチが、2021年に亡くなったラッパー、DMXをフィーチャーした新曲「This Is The Way」をリリースした。先週終わり公開されたミュージック・ビデオは、DMXの長年の友人でコラボレーターの映像作家、Hype Williamsが監督している。ギタリストのゾルタン・バソリーは同曲について、「DMXとコラボレーションしようというアイディアは何年も検討されてきた。俺らの願いが現実となるまでは、長く曲がりくねった道のりだった」「俺らは常に、アグレッシヴで荒く、野生のスタイルだったDMXを“ヒップホップのメタルヘッド”だと見なしてきた」「いまや、これはただの曲ではない。レジェンドに対する敬意、DMXの思い出を称えるものだ」と、コメントしている。

「This Is The Way」は、2022年にリリースされたファイヴ・フィンガー・デス・パンチの最新アルバム『AfterLife』のデジタル・デラックス・ヴァージョンに収録。このデラックス盤には同曲をはじめ、「Judgement Day」「The End」「Thanks For Asking」のアコースティック・ヴァージョンが追加されている。ファイヴ・フィンガー・デス・パンチは昨年夏から、メタリカの<M72>ツアーに参加中。バソリーによると、確実に新しいファンを獲得しつつあるという。Ako Suzuki