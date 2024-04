【ドールズフロントライン 89式「シフゾウ宣言」】発売日:1月標準価格:59,400円セール価格:49,546円

Amazonは、フリーイングから発売中のフィギュア「ドールズフロントライン 89式『シフゾウ宣言』」を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から17%オフの49,546円。

本商品は、育成&戦略シミュレーション「ドールズフロントライン」に登場する「89式」を1/4スケールで立体化したフィギュア。期間限定スキンテーマ「雪降り遊弋中」で登場した「シフゾウ宣言」の衣装を纏った姿で再現されている。

本商品では、「89式」の代名詞である学生服風コスチュームに四不像の角+水着というセクシー&キュートなクリスマスコスチュームをイラスト通りに完全再現。携行する「89式アサルトライフル」も同スケールで立体化されている。「89式」が腰を掛けるプレゼント袋は縫製素材を使用。イラストのワンシーンがそのまま再現可能となっている。

(C)SUNBORN Network Technology Co., Ltd. (C)SUNBORN Japan Co., Ltd.