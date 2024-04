5人組ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREY(ディル・アン・グレイ)が24日にリリースする通算34枚目のニューシングル「The Devil In Me」のジャケットとミュージッククリップ15秒ティーザーが8日、解禁された。

前作「19990120」の制作の過程で過去と対峙(たいじ)した経験を生かし、現在のDIRの全てを詰め込んだ力作。

DIR EN GREYは、3月に4カ国全9公演の欧州ツアー"EUROPE TOUR24 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of Withering to death.&UROBOROS]”を成功させたばかり。今月26日には、25年前のデビュー当時のツアータイトル「PSYCHONNECT」を冠した全国ホールツアーをスタートさせる。

所属事務所の関係者は「映像と融合した映画のようなステージが世界から絶賛され、さまざまな海外フェスから高額のオファーが舞い込んでいます」と話している。