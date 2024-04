ハローキティ50周年を記念したスペシャルアイテムが、6月より発売開始! さっそく商品をチェックしよう!『ハローキティ』はサンリオの人気キャラクター。1974年にデザインが制作され、2024年で50周年を迎える。ファンによる人気投票「サンリオキャラクター大賞」では、史上初の12連覇を達成(1998年〜2009年)。2023年は5位と、今でも高い順位を保ち続けている。

今回登場するのは、50周年という特別な1年をお祝いするアイテム。ラインナップは、Tシャツ、キャンバストートバッグ、ショルダーバッグ、さがらポーチ!シンプルな白地・黒地の『Tシャツ』は、ハローキティがバックにデザインされた日常使いしやすいアイテム。『キャンバストートバッグ』は、「50」の数字を持ったハローキティが印象的で、このアニバーサリーイヤーにぜひとも手に入れたいアイテムだ。ファンの方はどうぞお見逃しなく♪(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650320