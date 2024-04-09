８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８６．４３ドル（－０．４８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３５１．０ドル（＋５．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７７１．２セント（＋３１．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６５．７５セント（－１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３５．５０セント（＋１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８１．５０セント（－３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．４８（－０．１０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８６．４３ドル（－０．４８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３５１．０ドル（＋５．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７７１．２セント（＋３１．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６５．７５セント（－１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３５．５０セント（＋１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８１．５０セント（－３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．４８（－０．１０）
出所：MINKABU PRESS