で配信中の戦国ドラマシリーズも、いよいよ佳境だ。全10話構成で、本記事時点で第7話まで登場。物語はますます深みを増しているが、続く第8話は“神回”になりそうな気配である。

第7話「線香一本の時」も衝撃的な展開があったが、第8話にも注目だ。これらのエピソードで編集を担当したマリア・ゴンザレスとアイカ・ミヤケが、米に語っている。

ゴンザレスが第7話を、ミヤケが第8話を担当した。ミヤケは、「第8話の特にあるシーンでは、“傑作”を編集しているという感覚がありました」とコメント。次のように紹介している。

「単なる個人的な意見ですが、非常にエモーショナルな瞬間があるんです。あのシーンの演技は驚異的です。あのエピソードを観たら、みなさんきっとそのシーンについて語るようになる……はずですよ。」

「SHOGUN 将軍」は、第1話の世界視聴回数がを記録するほど、海外でも人気を博しているシリーズ。YouTubeでは海外ユーチューバーらによる「リアクション動画」も名物化している。

筆者は先行して第8話を視聴したが、編集者による「傑作」との言葉に偽りなし。“武士道”を感じさせるこの名シーンが、世界の視聴者にいかに迎え入れられるか期待したい。

Source:

The post first appeared on .