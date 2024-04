「スター・ウォーズ」人気ドラマの劇場版映画『マンダロリアン&グローグー(原題)』が、2026年5月22日にUS公開となることがわかった。米がディズニー発表を伝えた。

2019年の『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりとなる劇場映画。「マンダロリアン」「ブック・オブ・ボバ・フェット」「オビ=ワン・ケノービ」「アソーカ」など配信のドラマシリーズに注力してきた『スター・ウォーズ』の銀河が、ついにスクリーンに戻ってくる。

本作はもともと2026年以降の公開になることが。公式に発表されている『スター・ウォーズ』新作映画はこれを含めて現在3作あり、2026年5月22日、2026年12月18日、2027年12月17日の日程のみが判明していた。これをもって、2026年5月22日が「マンダロリアン」映画となることが確定した形。

監督はドラマシリーズからジョン・ファヴローが就任。製作は“ジョージ・ルーカスの一番弟子”とされる、『スター・ウォーズ』ドラマシリーズ最大の功労者デイヴ・フィローニ。手がけた「マンダロリアン」シリーズでの功績が認められ、ルーカスフィルムのチーフ・クリエイティブ・オフィサーに。製作にはルーカスフィルム社長のキャスリーン・ケネディも加わる。

撮影は2024年6月17日にロサンゼルスで。「孤高の賞金稼ぎであるマンダロリアンは、謎めいた愛らしいクリーチャー、グローグーを捕獲する使命を課される。ところが、グローグーと強い絆で結ばれた彼は様々な脅威からグローグーを守ろうと奮闘し、帝国崩壊後の銀河で変化しつつある自身の目的を模索し始める」との概要が伝えられている。アソーカやボバ・フェットなど、ドラマシリーズで活躍のキャラクター活躍の可能性にも期待がかかる。

本作の公開は5月となるが、毎年5月4日は「スター・ウォーズの日」として世界各地でイベントなどが行われる。2026年5月は、シリーズ人気の再起もかかった『マンダロリアン&グローグー』に向け、シリーズ史上最大級のプロモーションが行われることになりそうだ。

映画『マンダロリアン&グローグー(原題)』は2026年5月22日、US公開。

Source:

The post first appeared on .