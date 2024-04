米ディズニーの長編アニメーション映画『モアナと伝説の海』(2016)の実写映画版(タイトル未定)の米公開が、2025年6月27日から2026年7月10日に延期されることがわかった。ディズニーの発表を米が伝えている。

『モアナと伝説の海』実写版では、アニメ版で半神のマウイを演じたドウェイン・ジョンソンが同役を続投。プロデューサーを務めることも。

このたびの大幅延期は、2024年11月の公開が急遽発表されていたアニメ版第2作『モアナ2(原題)』の影響と見られる。同作にもマウイ役のドウェインが続投するほか、モアナ役のアウリイ・クラヴァーリョも交渉中にあると伝えられていた。

ドウェインが自身ので新たに伝えたところによれば、実写版の撮影開始時期は2024年中とのこと。同年の後半はアニメ版第2作のプロモーション等も控えているだろうから、多忙な一年となりそうだ。

なお、実写版に続投するドウェインに対し、モアナ役のクラヴァーリョは続投しない意向。同じ太平洋諸島出身の次世代の俳優にバトンを渡すことが「とても重要だ」と。

長編アニメーション『モアナと伝説の海』の続編『モアナ2(原題)』は2024年11月27日米公開。実写版『モアナと伝説の海』は2026年7月10日に米公開予定。

