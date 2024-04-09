　9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円高の3万9480円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41706.02円　　ボリンジャーバンド3σ
41009.61円　　ボリンジャーバンド2σ
40313.21円　　ボリンジャーバンド1σ
39770.00円　　一目均衡表・転換線
39616.80円　　25日移動平均
39485.00円　　一目均衡表・基準線
39480.00円　　9日夜間取引終値
39440.00円　　5日移動平均
39347.04円　　8日日経平均株価現物終値
38920.39円　　ボリンジャーバンド-1σ
38610.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38223.99円　　ボリンジャーバンド2σ
37527.58円　　ボリンジャーバンド3σ
37274.67円　　75日移動平均
36385.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34262.30円　　200日移動平均


株探ニュース