日経225先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円高の3万9480円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41706.02円 ボリンジャーバンド3σ
41009.61円 ボリンジャーバンド2σ
40313.21円 ボリンジャーバンド1σ
39770.00円 一目均衡表・転換線
39616.80円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
39480.00円 9日夜間取引終値
39440.00円 5日移動平均
39347.04円 8日日経平均株価現物終値
38920.39円 ボリンジャーバンド-1σ
38610.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38223.99円 ボリンジャーバンド2σ
37527.58円 ボリンジャーバンド3σ
37274.67円 75日移動平均
36385.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34262.30円 200日移動平均
株探ニュース
41706.02円 ボリンジャーバンド3σ
41009.61円 ボリンジャーバンド2σ
40313.21円 ボリンジャーバンド1σ
39770.00円 一目均衡表・転換線
39616.80円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
39480.00円 9日夜間取引終値
39440.00円 5日移動平均
39347.04円 8日日経平均株価現物終値
38920.39円 ボリンジャーバンド-1σ
38610.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38223.99円 ボリンジャーバンド2σ
37527.58円 ボリンジャーバンド3σ
37274.67円 75日移動平均
36385.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34262.30円 200日移動平均
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