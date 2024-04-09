³«ËëÀï¡¢ÀèÈ¯Å¾¸þÁÈ¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³«Ëë3¥«¡¼¥É¤ò¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¸¡¾Ú¤¹¤ë
¡¡º£½µ¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤é3¥«¡¼¥É¤ò½ª¤¨¤Æ¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ë¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£³«ËëÀï¤Ç¤ÎÌµÎà¤Î¶¯¤µ¡¢º£µ¨¤«¤éÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê28¡Ë¡¢ÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Êµå¼ï¤ÎÈ½Äê¤ò´Þ¤à¥Ç¡¼¥¿¤ÏJapanBaseballData¤Ê¤É¡Ë
¡¡¢¡¤È¤Ë¤«¤¯¶¯¤¤³«ËëÀï¡¡▶É½❶
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï3·î29Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Ë3¡½1¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤ì¤Ç8Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇòÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ç¤Î³«Ëë¤ÏÁ°²óÇÔ¤ì¤¿2016Ç¯3·î25Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¥³¥Ü¥¹¥¿µÜ¾ë¡£¸½³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡Ë°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2¥ê¡¼¥°À©¤È¤Ê¤Ã¤¿1950Ç¯°Ê¹ß¤ÎµÏ¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï³«ËëÀï¤Ë50¾¡22ÇÔ3Ê¬¤±¤Ç¾¡Î¨6³ä9Ê¬4ÎÒ¡£¸½Â¸¤Î12µåÃÄ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÆî³¤»þÂå¤Î50¡Á59Ç¯¤Î10Ç¯´Ö¡¢³«ËëÀï¤ÇÇòÀ±¤ò½Å¤ÍÂ³¤±¤¿¡£12µåÃÄºÇÄ¹¤Î³«ËëÀïÏ¢¾¡µÏ¿¤À¤¬¡¢Æî³¤¤Ï1¥ê¡¼¥°»þÂå¤Î47¡Á49Ç¯¤â3Ï¢¾¡¡Ê47Ç¯³«Ëë»þ¤Ï¶áµ¦¥°¥ì¡¼¥È¥ê¥ó¥°¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼Á13Ï¢¾¡¤À¡£
¡¡Ê¡²¬°ÜÅ¾¸å¡¢93Ç¯½¢Ç¤¤Îº¬ËÜ´ÆÆÄ¡¢95Ç¯¤Î²¦´ÆÆÄ¡¢09Ç¯¤Î½©»³´ÆÆÄ¡¢22Ç¯¤ÎÆ£ËÜ´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤Î½éÀï¤Ë¾¡Íø¡£¾®µ×ÊÝ¿·´ÆÆÄ¤â½é¿Ø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ï89Ç¯¤Î¿ù±º´ÆÆÄ¡Ê86Ç¯¤«¤éÆî³¤¤ò»Ø´ø¡Ë¡¢15Ç¯¤Î¹©Æ£´ÆÆÄ¤Î2¿Í¤À¡£
¢¡ÉÔ°Â»ë¤«¤é°ìÅ¾¤ÎËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¡Ä¼¡¥Ú¡¼¥¸
¡¡¢¡ÀèÈ¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡▶É½❷
¡¡º£µ¨¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¡£¤·¤«¤·¡¢³«ËëÅê¼ê¤ÎÍ¸¶°Ê¹ß¡¢¥â¥¤¥Í¥í¡¢¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¢Âç´Ø¡¢ÅìÉÍ¡¢ÂçÄÅ¡¢ÀÐÀî¡¢¥â¥¤¥Í¥í¡¢¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Î±ä¤Ù9¿Í¤¬¡¢Á´¤Æ5²ó°Ê¾å¤òÅê¤²¤Æ¼«ÀÕÅÀ2°Ê²¼¡Ê8Æü»þÅÀ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¼ºÅÀ¡¢¼«ÀÕÅÀ¤È¤â¤Ë18¡Ë¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï13µåÃÄ¤ÇÍ£°ì¡£ÏÂÅÄ¤ò·ç¤¡¢µß±ç¤«¤éÅ¾¸þ¤·¤¿Åê¼ê¤¬2¿Í¤â¤¤¤ë¾õ¶·¤ÇÈó¾ï¤Ë¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï12µåÃÄ¤ÇÀ¾Éð¤Î1.09¤Ë¼¡¤°1.44¤Ç1ÅÀÂæ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÀèÈ¯Å¾¸þÁÈ¤Î·òÆ®¡Ä¼¡¥Ú¡¼¥¸
¡¡¢¡¥â¥¤¥Í¥í¡õÂçÄÅ¤Î¿·¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥â¥¤¥Í¥í¡¢ÂçÄÅ¤Î2¿Í¤¬µß±ç¤«¤é¤ÎÅ¾¸þÁÈ¡£Î¾¼Ô¤È¤â¥×¥í½éÀèÈ¯¤Ç¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥¤¥Í¥í¤Ï½éÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿3·î30Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Ç8²ó3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Îà´°ÅêÉé¤±á¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ï¤º¤«90µå¤ÇÅê¤²¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎÈæÎ¨¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÁ´Åêµå¤Î50.8¡ó¤òÀê¤á¤¿¤¬¡¢º£µ¨ºÇ½é¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤Ï44.4¡ó¡£ºÇÂ®¤Ïºòµ¨¤Î157¥¥í¤«¤é152¥¥í¤È¹µ¤¨¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¤ÎÃ¥¶õ¿¶¤êÎ¨¤Ï¥¼¥í¡Êºòµ¨Á´ÂÎ¤Ï21.0¡ó¡Ë¡£Ã¥»°¿¶¤â4¤È¾¯¤Ê¤á¤À¤Ã¤¿¡£ÊÑ²½µå¤òÂ¿¤á¤Ë¤·¤ÆÂÇ¤¿¤»¤ëÀèÈ¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ4·î6Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡Ë¤Ç¤Ï6²ó¤Ç98µå¤òÍ×¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢6Ã¥»°¿¶¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤È¤¤¤¦²÷Åê¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎÈæÎ¨¤Ï40.8¡ó¤È¤µ¤é¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Ï14.87¡¢ºòµ¨12.04¤À¤Ã¤¿Ã¥»°¿¶Î¨¤Ï2»î¹ç¤Ç6.43¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²¤À¡£à¥Ë¥å¡¼¥â¥¤¥Í¥íá¤ÏÁá¤¯¤âÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç6²ó8°ÂÂÇ¤Ê¤¬¤é1¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÄÅ¤â¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎÈæÎ¨¤ò¸º¤é¤·¤¿¡£ºòµ¨Á´ÂÎ¤ÎÈæÎ¨¤Ï49.7¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Ï30.6¡ó¡£ºòµ¨11.6¡ó¤À¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬21.3¡ó¤ËÁý¤¨¤¿¡£¤Þ¤ÀÅÐÈÄ1»î¹ç¤À¤¬¡¢Â¿ºÌ¤Êµå¼ï¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤±¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¼¡Âè¤Çº£¸å¤ÎÀèÈ¯¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º£µ¨¤ÎÀèÈ¯Åê¼êÀ®ÀÓ ÆüÉÕ ¥¹¥³¥¢ ¡¡Áê¡¡¼ê µå¡¡¾ì Åê¡¡¼ê ¾¡ÇÔ Åêµå²ó °ÂÂÇ »Í»à »°¿¶ ¼«ÀÕ 3¡¦29 £³¡û£± ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ µþ¥»¥é Í¡¡¸¶ ¡û £¶⅔ £· £² £´ £± 30 £°¡ü£² ¡¡¡· ¡¡¡· ¥â¥¤¥Í¥í ¡ü £¸¡¡ £³ £± £´ £² 31 £µ¡û£² ¡¡¡· ¡¡¡· ¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È ¨¡ £µ¡¡ £± £³ £³ £± 4¡¦2 £²¡û£° ¥í¥Ã¥Æ ¥Ú¡¡¥¤ Âç¡¡´Ø ¡û £·¡¡ £³ £° £¶ £° £³ £²¡ü£´ ¡¡¡· ¡¡¡· Åì¡¡ÉÍ ¨¡ £·¡¡ £´ £± £´ £± £´ £¸¡û£± ¡¡¡· ¡¡¡· Âç¡¡ÄÅ ¡û £¶¡¡ £¸ £° £µ £± £µ £¶¡û£± ³Ú¡¡Å· ³Ú¡¡Å· ÀÐ¡¡Àî ¡û £µ¡¡ £² £± £µ £± £¶ £µ¡û£´ ¡¡¡· ¡¡¡· ¥â¥¤¥Í¥í ¨¡ £¶¡¡ £° £³ £¶ £° £· £²¡ü£³ ¡¡¡· ¡¡¡· ¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È ¨¡ £µ⅔ £¸ £³ £³ £²